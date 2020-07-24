«Джиро д'Италия» стартует третьего октября

Веломногодневка «Джиро д'Италия» начнется третьего октября в городе Монреале на Сицилии.

На острове пройдут четыре этапа, после чего гонка переедет на континент. «Джиро д’Италия» продлится до 25-го октября.

Изначально «Джиро» должна была пройти с 9-го по 31-е марта, однако из-за пандемии коронавируса многодневка была отложена до осени.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре 2019-го года. Потом он распространился по всему миру, умерли десятки тысяч человек. Спортивные соревнования почти повсеместно были отменены и частично возобновились только в мае.