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24 июля 16:52
автор: Кирилл Трофименко

«Джиро д'Италия» стартует третьего октября

Классическая веломногодневка в этот раз возьмет старт на Сицилии.

Веломногодневка «Джиро д'Италия» начнется третьего октября в городе Монреале на Сицилии.

На острове пройдут четыре этапа, после чего гонка переедет на континент. «Джиро д’Италия» продлится до 25-го октября.

Изначально «Джиро» должна была пройти с 9-го по 31-е марта, однако из-за пандемии коронавируса многодневка была отложена до осени.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре 2019-го года. Потом он распространился по всему миру, умерли десятки тысяч человек. Спортивные соревнования почти повсеместно были отменены и частично возобновились только в мае.

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«Джиро д'Италия» стартует третьего октября
Классическая веломногодневка в этот раз возьмет старт на Сицилии.
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