Российский велогонщик Павел Сиваков пропустит чемпионат мира по шоссейному велоспорту, который с 24 по 27 сентября пройдет в итальянской Имоле.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

«Паша решил пропустить чемпионат мира. «Тур де Франс» сложился тяжело – были падения, ему нужно время на то, чтобы восстановиться», – рассказал Абрамян в интервью «РИА Новости».

В нынешнем месяце 23-летний Сиваков впервые в карьере принял участие в многодневке «Тур де Франс» в составе команды Ineos. Павел занял 87-е место в общей классификации.