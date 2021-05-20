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Италия - Серия B 19:30 Лечче 0 Венеция 0 П1 2.18 Х 3.20 П2 3.60
Испания - Сегунда 20:00 Спортинг Хихон 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.58 Х 3.60 П2 7.30
Испания - Сегунда 20:00 Малага 0 Жирона 0 П1 4.60 Х 3.40 П2 1.88
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Италия - Серия B 21:45 Монца 0 Читтаделла 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
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20 мая 11:47

В Крылатском стартует Гран-при Москвы по велотреку

По итогам стартов в Москве и Санкт-Петербурге будет сформирован состав сборной России на чемпионат Европы в Минске.

С 21 по 23 мая в Крылатском пройдет Гран-при Москвы по велотреку . Призеры на этих соревнованиях будут определяться во всех олимпийских индивидуальных спринтерских видах программы, в командном спринте и в гите с места на 1000 м у мужчин. Также пройдут соревнования и в темповых видах программы - в гонке по очкам, скретче и мэдисоне.

Следующим в блоке международных «домашних» соревнований станет Гран-при Санкт-Петербурга (29-31 мая). По итогам этих двух стартов будет сформирован состав на июньский чемпионат Европы в Минске. Эти соревнования в свою очередь станут последними из ключевых перед Олимпийскими играми. Среди гонщиков Marathon-Tula кандидатами на попадание в олимпийскую команду на Игры в Токио в темповых видах программы являются Тамара Дронова, Диана Климова, Гульназ Хатунцева, а также Александр Дубченко в спринтерских дисциплинах.

Генеральный менеджер Marathon-Tula Александр Егоров: «К сожалению, из-за пандемии календарь международных трековых соревнований значительно сократился – на этой неделе стало известно о том, что не состоится Кубок наций в Кали в ранее запланированные сроки. Мы планировали выступить в Колумбии, но лишились и этого старта. В нынешней ситуации Гран-при, которые проводятся традиционно весной у нас в России приобретают еще большее значение. На них будет шанс проверить силы у спортсменов и квалифицироваться на главные соревнования этого сезона».

Гран-при Москвы и Санкт-Петербурга также дают шанс набрать очки в рейтинг, который, в частности, имеет важное значение для приглашение на новый турнир - Лигу чемпионов по трековому велоспорту, календарь которой Международный союз велосипедистов (UCI) презентовал на этой неделе.

источник: «Советский спорт»
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