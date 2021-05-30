Колумбиец Берналь выиграл «Джиро д’Италия», россиянин Власов – четвертый в общем зачете

«Лучше не будет» от Тухеля, приговор Гвардиоле от Капелло и совет «Сити» от Ловрена. Реакция на триумф «Челси» в ЛЧ

Победа «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов всколыхнула весь футбольный мир.