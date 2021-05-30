Колумбиец Берналь выиграл «Джиро д’Италия», россиянин Власов – четвертый в общем зачете

Сегодня завершился 104-й шоссейный гранд-тур «Джиро д’Италия».
Заключительный 21-й этап виграл итальянец Филиппо Ганна. 30,3 км из Сенаго в Милан он проехал за 33 минуты и 48 секунды.
Победителем общего зачета стал 24-летний колумбиец Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers с суммарным результатом 86 часов 17 минут и 28 секунд.
Второе место с отставанием в 1 минуты и 29 секунд занял итальянец Дамиано Карузо (Team Bahrain Victorious).
Третьим в генеральной классификации стал британец Саймон Йейтс (Team BikeExchange). Он уступил Берналю 4 минуты и 15 секунд.