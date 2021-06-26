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26 июня 19:20
автор: Александр Бойченко

Алафилипп выиграл первый этап Тур де Франс

Во время гонки произошел массовый завал спортсменов по вине болельщика.

Француз Жюлиан Алафилипп, выступающий за команду Deceuninck-Quick Step, стал победителем первого этапа шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс», стартовавшей во Франции.

Дистанцию 197,8 километров он преодолел за 4 часа 39 минут 5 секунд. Вторым стал австралиец Майкл Мэтьюз из Sunweb. Третье место занял словенец Примож Роглих из команды Jumbo-Visma. Российские велосипедисты в гонке не участвовали.

На первом этапе в пелотоне произошла массовый завал по вине болельщика. Велосипедисты ехали большой группой и не заметили, как зритель пересек ограничительную линию и пытался показать свой плакат на камеру. Ближе к финишу произошла очередная крупная блокировка с участием четырехкратного победителя Тур де Франс британца Криса Фрума.

Второй этап пройдет 27 июня.

источник: «Советский спорт»
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