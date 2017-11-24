Перед титульным боем с Вячеславом Шабранским в Нью-Йорке российский боксер рассказал о том, как «перезагрузил» свою карьеру и что заставило его поменяться.

– Агент Эгис Климас представил вас как «совершенно нового Сергея Ковалева», объясните, что это значит?

– Увидим, другой ли Сергей Ковалев будет или нет. Это и есть большой тест для меня. Да, я много вещей поменял в своей жизни. Многое удалил, многое, наоборот, добавил. Поэтому мне самому интересно увидеть свои изменения, насколько они на самом деле во мне присутствуют. Я никому ничего не хочу доказывать, боксирую в первую очередь для самого себя. Себе хочу доказать, что могу меняться к лучшему, что смогу подтвердить это действиями. Поэтому это важный тестовый день. Не первый уже, у меня вся жизнь такая – из проверок и тестов. Даже «краш-тесты» случались. Поэтому Бог благословил меня и дал мне такой шанс – боксировать за титул WBO.

После поражения от Уорда Ковалев попал в автокатастрофу. Его автомобиль на скорости свыше 140 километров в час вылетел с дороги в лес, спортсмен чудом остался жив, получив лишь травму носа, при этом, не повредив ни кости, ни связки. После этого инцидента Сергей отправился в Грецию, чтобы провести время на священной горе Афон, решив, что подобное не происходит случайно, и это было «знаком свыше».

– Как изменили «Крашера» последние два поражения от Уорда?

– Я считаю, что у меня было три поражения. Первое – это бой с Чилембой. Хотя я и выиграл тогда, но сам себе я проиграл. Потому что я не должен был боксировать с ним все 12 раундов. С боксером такого уровня я должен был закончить раньше. Потом первый бой с Уордом, реванш с Уордом… Ну, и та самая авария, после которой я испугался, что моя семья может меня потерять… По-своему, меня «понесло». А я являюсь единственным кормильцем не только своей семьи, но и родных: родителей, братьев, сестер. Я просто за это испугался. Надо на самом деле взяться за ум. Хватит баловаться. Я перезарядился, перезагрузился. И, конечно, хочу оправдать свои ожидания в бою против Славы Шабранского.

– Это совпадение, что титульный бой российского и украинского боксеров проходит в Нью-Йорке? Тут самая большая русскоязычная диаспора, есть шанс, что вся арена будет скандировать на русском языке.

– На самом деле, нашей команде давно уже были предложения боксировать в «Мэдисон Сквер Гарден», но как-то он сильно «прилип» этот Андре Уорд. Мы хотели реванш провести здесь, и было такое предложение от «Мэдисон Сквер Гарден», но его команда всеми силами препятствовала этому и отказалась. Естественно, я по неопытности на многие вещи закрывал глаза. Самонадеянно: да, нормально все, прорвемся! Я привык так, я воспитан так, для меня сложности – это возможности. Теперь понимаю, к чему это все привело. Где я боксировал – это тоже имело большое значение. Я прочувствовал, какая была атмосфера среди судей, да и всей «каши», которая варилась. Я был внутри этого «котла» и полностью ощутил на себе, сколько это на самом деле ест энергии. Эта история с Уордом закончилась, слава Богу, и мы решили начать новую главу в моей карьере. Я готов быть лучшим, объединить пояса или просто по своей версии быть сильнейшим. Все это будет зависеть еще и от желания боксеров, промоутеров и фанатов бокса.

– Вы говорили о полном взаимопонимании с тренерским штабом и нынешним соперником, это уже не похоже на «прежнего Ковалева».

– Да, сейчас я готов полностью следовать плану своего тренерского штаба, мой мозг и мое сознание абсолютно согласны с этим планом. Сейчас мы провели огромную работу для того, чтобы быть лучшими в своем дивизионе. Не могу сказать, что мы друзья с Шабранским, прежде всего, мы два бойца, которые хотят заполучить титул WBO. И это, поверьте, будет настоящая битва. Но конкретно сейчас – я уважаю его, Шабранский ни разу и слова плохого не сказал в мою сторону. Он настоящий боец, он хочет боксировать, у него тоже есть семья, тоже есть мотивация. Сейчас мы с ним в одинаковом положении, на одном уровне. Просто дождитесь боя, и мы узнаем, кто лучший.