Судьба вакантного пояса WBA долгое время оставалась в подвешенном состоянии. Фактически последним обладателем этого титула был кубинец Луис Ортис, который отказался от пояса после победы над американцем Брайантом Дженнигсом в 2015 году.

Звание «регулярного чемпиона мира впоследствии было разыграно в поединке узбека Руслана Чагаева и австралийца Лукаса Брауна. Во всех смыслах скандальный бой, прошедший в Грозном, завершился победой австралийского боксера нокаутом и его дисквалификацией за положительный допинг-тест.

Следующим шагом WBA стало не менее скандальное решение. Вышло постановление, что пояс разыграют 45-летний американец Шеннон Бриггс и 43-летний пуэрториканец Фрес Окендо. Практически в течение всего года бой находился на грани срыва и благополучно сорвался. Сначала просто никто не изъявил желания потратить миллион долларов на организацию поединка. Неудивительно, ведь значимых боев и побед у обоих боксеров не было давно. Затем Бриггс провалил допинг-тест. Тем самым он спас репутацию WBA, которая могла потерять остатки своего авторитета.

Осознав удачу, президент WBA Жилберту Мендоса даже заявил, что организация намерена сократить количество своих чемпионов в каждом весе до одного. В нынешнем форме у WBA три чемпиона: суперчемпион, «регулярный» и «временный». На какой-то момент даже показалось, что титул регулярного чемпиона так и не будет разыгран, а единственным чемпионом WBA в этом весе останется Энтони Джошуа.

Но каждый титульный бой – это финансовые отчисления и жадность WBA взяла верх. В конце октября на конференции этой организации был санкционирован бой Устинова и Чарра. И главная заслуга в том, что Александру предоставили такой шанс, принадлежит Владимиру Хрюнову. Какой бы не была его репутация, свое дело он знает досконально. Хрюнову удалось убедить чиновников, что именно Устинов и Чарр должны разыграть этот пояс, хотя претендовали на него и другие боксеры, включая Окендо и Кубрата Пулева.

И первые шесть раундов Устинов вполне справлялся со своей задачей. Можно по-разному оценивать ход боя, но многие независимые эксперты оценили этот отрезок заверился в 4-2 в пользу россиянина.

Далее «включился» Чарр. К слову, он был превосходно готов к поединку, и наверное, находился в лучшей форме за карьеру. К тому же у немца был впервые в жизни был соствлен план на бой. В первой половине он дал Устинову «поработать», а сам немного «бомбил» корпус соперника. Во второй половине Чарр был уже намного свежее. Ключевой момент произошел в восьмом раунде. Вроде бы Устинову удалось вернуть инициативу, как на последней секунде он пропустил мощный удар и оказался в нокдауне. Чарр не нокаутировал Устинова, но выбил из него все силы.

Manuel Charr drops Alexander Ustinov pic.twitter.com/CHVR6qudxO — NextBritishFight (@NextUKFight) 25 ноября 2017 г.

В итоге во второй половине боя лишь десятый раунд можно записать Александру в актив. На остальных отрезках боя Чарр «разбирал» Устинова как солдат автомат Калашникова.

В итоге единогласным решением судей немец стал чемпионом мира. Что это значит? У Александра Поветкин оявилась еще одна хорошая возможность для титульного боя. Все-таки команда Поветкина с Чарром в хороших отношениях, и немец не раз выступал в России. В том числе и в поединке с Поветкиным, которому он проиграл нокаутом. Есть ли желание у Мануэля повторить этот путь?

С Устиновым все проще. Ему уже 40 лет. Это был его первый, а скорее всего и последний титульный бой. Жаль, что он не смог присоединиться к Дмитрию Биволу, Артуру Бетербиеву и Сергею Липинцу, которые в этом месяце одержали первые победы в титульных боях. Но праздник еще не закончен. Утром новым «старым» чемпионом должен стать Сергей Ковалев, которому предстоит бой с Вячеславом Шабранским.