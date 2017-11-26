Российский полутяжеловес Сергей Ковалев победил украинца Вячеслава Шабранского и вновь стал чемпионом мира по версии WBO.

Накануне поединка оба боксера вели себя образцово. Ни криков, ни скандалов, ни российско-украинских противостояний. Более того, на своей голове Шабранский даже выбрил серп – символ Советского союза.

Царила здоровая спортивная атмосфера и боксеры показывали, что делить им было нечего. Изначально поединок не планировался как титульный. Но Андре Уорд завершил карьеру, два его чемпионских пояса ранее выиграли россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.

На последний вакантный пояс – WBO претендовал первый номер рейтинга Александр Гвоздик, но у него один с Ковалевым один менеджер – Эгис Климас. Гвоздик будет претендовать на пояс WBC, а Ковалев сразу получил возможность сразу вернуть титул, с которого начиналась его чемпионское восхождение.

Шабранский большой угрозы не представлял. Он проиграл нокаутом Салливану Баррере. Единственный вопрос, который возникал накануне, будет ли Ковалеву удобно боксировать с высокорослым соперником? Все-таки разница десять сантиметров. И таких оппонентов у Сергея не было.

Новый тренер россиянина Аброр Турсунпулатов заявил, что изменения в технике, в которых Ковалев нуждался, уже произошли. Но их нельзя назвать радикальными. Совершенно нового Ковалева он обещал подготовить к следующему поединку.

Но нынешних возможностей Ковалеву хватило с лихвой. Уже в первом раунде он продемонстрировал хорошую работу корпусом и дважды отправил соперника на настил ринга. Стало понятно, что досрочная победа россиянина – дело времени. Причем ближайшего. Уже в следующем раунде Ковалев еще раз «достал» Шабранского, а затем начал добивать соперника. Рефери остановил избиение, и Ковалев вновь стал чемпионом по версии WBO.

Можно утверждать , что реинкарнации карьеры российского боксера получилась удачной. Даже очень. Ковалев действительно стал лучше во многих компонентах, и это не предел. Теперь в России затаили дыхание в ожидании от объединительных боев Ковалева, Бивола и Бетербиева.