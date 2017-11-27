Напомним, что Ковалев в ночь на воскресенье в США завоевал вакантный пояс WBO в полутяжелом весе, во втором раунде нокаутировав украинца Вячеслава Шабранского. По ходу боя россиянин трижды послал соперника в нокдаун. Ковалев в ноябре 2016 года проиграл американцу Андре Уорду решением судей в бою за пояса WBA (Super), IBF и WBO. В июне 2017 года в матче-реванше Ковалев уступил оппоненту техническим нокаутом в восьмом раунде. В сентябре Уорд завершил карьеру, оставив титулы вакантными.

На профессиональном ринге 34-летний Ковалев одержал 31-ю победу (27 из них - нокаутом) при двух поражениях от Уорда и одной ничьей. 30-летний Шабранский выиграл 19 боев (16 - нокаутом) при двух поражениях.

– Какие изменения вы увидели у Ковалева за те пять минут, что он провел на ринге с Шабранским?

– Больших изменений за полтора раунда я у Ковалева не увидел. Он боксировал так, как делал это раньше. В этом бою он также показал все свои умения и лучшие качества.

– Пока на старом багаже?

– Да. Хорошее движение на ногах. И все время поиск удара правой рукой с отвлекающими элементами левой рукой.

– Когда ваш подопечный Дмитрий Бивол спарринговал с Шабранским, вы эту лазейку у украинца увидели?

– Да. Он не то, что именно пропускает удар правой рукой поверх блока... Скорости несопоставимы, что у Димы и Шабранского, что у Ковалева и Шабранского. Если сравнивать с автомобилем, Дима ездит на пятой скорости, а Шабранский выше второй скорости подняться не может.

– Соответственно и уровень мастерства в поединке Ковалева и Шабранского был слишком разный?

– Да. Не то, что даже уровень мастерства. Слава обучен классической технике. Но скорость движений у него очень низкая. Такое впечатление, что он «затянутый». Это его главная проблема.

– Накануне этого поединка прошла встреча Салливана Барреры и Феликса Валеры. Увидели что-то новое у кубинца?

– Ничего нового я у Барреры не увидел. Он демонстрировал то, что демонстрирует всегда. Честного говоря, большого впечатления на меня он не произвел.

– После боя поняли: «Нам он по зубам»?

– Мы были готовы с ним боксировать и раньше. Это он отказался от того боя.