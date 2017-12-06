Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев не смог присутствовать на объявлении даты и места боя. Он находится в США, где уже началась его подготовка к поединку. Сам спортсмен настраивается на победу.

– Я очень рад, что бой пройдет в России. У многих людей появится возможность приехать на него в Сочи, в том числе и у моей семьи. Я чувствую высокую ответственность, проводя бой в России. Ожидания у меня самые положительные, очень хорошо, что удалось забрать этот бой в Россию.

– Давно уже началась ваша подготовка к поединку?

– Я приехал в США три недели назад, начинаю набирать форму, вскоре будем проводить спарринги, подбираем необходимых спарринг-партнеров

– Изучили соперника?

– Около года назад мы должны были провести бой с Дортикосом, но он не состоялся. Потом он на некоторое время выпал из поля моего зрения. Я смотрел его поединок с Дмитрием Кудряшовым. У него хорошая любительская школа, он очень опытен, чемпионами мира просто так не становятся. Для меня очень важно выиграть этот бой.

– Планируете закончить бой нокаутом?

– Конечно, всегда хочется победить ярко и зрелищно, любого соперника можно нокаутировать. Но порой все бывает не так, как ты хочешь. В первую очередь я хочу выиграть, а если еще и нокаутом, то будет еще лучше.

– Какие ключики Дортикос подобрал к Кудряшову?

– Я ждал другого результата, болел за Диму, с которым очень хорошо знаком. Мы вместе тренировались, проводили спарринги. Я был уверен в его победе нокаутом на 90 процентов. Не скажу, что Дортикос подобрал к нему «ключики». Это тяжелый вес. Первый раунд был равным, а во втором Дима пропустил несколько тяжелых ударов, а решить все может и один удар. Если бы Дима зацепил его, результат бы был другим.

– Первое слово в вопросе решите для себя сами, а вопрос такой: Если или когда вы выиграете Суперсерию, и у вас будет три титула чемпиона мира, сколько поясов вы выставите на поединок с Денисом Лебедевым, который хочется встретиться с победителем турнира?

– Спасибо за вопрос, – смеется Мурат. – Не люблю забегать вперед, у меня сейчас очень сложный соперник, надо его пройти. А там все зависит от команды, если они посчитают, что бой-реванш нужен, мы встретимся. У Лебедева была возможность провести реванш, но его команда почему-то не согласилась. Сейчас у нас другие цели и задачи, мы к ним идем. Конечно, Денис для меня остается чемпионом. Я его меньше уважать не стал после нашего боя, я к нему также уважительно отношусь.

– Для вас Лебедев остается чемпионом?

– Денис остается для меня одним из лучших боксеров в мире. Он чемпион мира и долго удерживал это звание. Я не стал меньше уважать Дениса после нашего боя.

– Какой титул разыгрываете в поединке с Дортикосом IBF или WBA Regular (У WBA сложная структура титулов. Пояс WBA Regular по правилам организации не может быть разыгран в объединительных боях, - прим. ред.)?

– Не знаю. Для меня главное выиграть бой.

– Во втором полуфинале встретятся Александр Усик и Майрис Бриедис. Ваш промоутер Евгений Вайнштейн уже говорит об Усике как о финалисте. Какое мнение у вас?

– Многие считаю его фаворитом, хороший боксер и чемпион мира. Но странно, что Бриедиса легко списывают со счетов. Он тоже чемпион мира. Не знает поражений, и у него есть нокаутирующий удар. Хорошо обучен и показывает качественный бой. Для обоих боксеров это будет самый сложный поединок в карьере. Тем интереснее будет посмотреть. Фаворита назвать не могу. 50 на 50.

– На этой неделе Василий Ломаченко проведет бой с Гильермо Ригондо. Что ждете от этого боя?

– Фаворит – Ломаченко. Ригондо слишком маленький для этого веса. Ломаченко победит.