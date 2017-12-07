Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Юниер Дортикос не сомневается, что сможет нокаутировать Мурата Гассиева в поединке, который пройдет в Сочи.

- Было официально объявлено, что бой пройдет в Сочи. Станет ли для вас это проблемой?

- Наоборот. Я очень доволен этим. Рад, что поединок пройдет в России. Все фанаты увидят, что — настоящая бомба.

- С каждым поединком вы выглядите все увереннее в себе. Это не перейдет в самоуверенность?

- Не беспокойтесь. У меня все под контролем. Более того, когда я боксирую за пределами своей страны я чувствую себя лучше и увереннее. Я уже боксировал в Москве и в других городах. Всегда чувствовал себе нормально. Никаких проблем не было.

- Какое впечатление нас произвел Дмитрий Кудряшов — ваш последний соперник?

- Я еще до боя знал, что Кудряшов — это очень сильный боксер. Я его досконально изучил, и когда он приехал на бой со мной, я уже знал все, на что он способен. Поединок получился тяжелым, но я ни секунды не сомневался в своей победе. К бою с Гассиевым я намерен подготовиться еще лучше. Русские боксеры — очень сильные. Советская школа бокса — одна из лучших. Но я готов к этому вызову. Я и каждый член моей команды уверен в моей победе.

- Вы обещали купить обезболивающие таблетки для Гассиева. Уже сделали?

- Конечно. Я бью очень сильно, поэтому Мурату будет очень больно. Но на самом деле у меня нет личной неприязни к соперникам и к их фанатам. Бой проходит только на ринге, а за рингом мы — друзья. Моя работа заключается в том, что дать хороший бой, чтобы все получили удовольствие. Победить должен самый лучший. И, конечно, я знаю, что лучший — это я.

Хочу передать всем русским фанатам бокса большой привет. Приходите и посмотрите, какой будет нокаут.

- Вы уже встречались с Гассиевым на ринге. После победы Мурата над Кшиштофом Влодарчиком, у вас с ним была дуэль взглядов. Что ему сказали?

- У нас с Гассиевым нет ничего личного. Единственное, что я ему сказал - я хочу его нокаутировать и ничего неуважительного я ему не говорил.

- С кем хотите встретится в финале с Александром Усиком или Майрисом Бриедисом?

- Я хочу сначала победить Гассиева, потом победить в финале и после этого встретится с тем, боксером, который свой полуфинал проиграл. Я готов и хочу встретится со всеми этими боксерами.

- На этой неделе против Василия Ломаченко бой проведет ваш соотечественник Гильермо Ригондо. Что ждете от боя?

- С Гильермо я знаком с давних пор. Мы дружим. Я буду за него болеть. Он — великолепный боксер. Без вопросов. Победит Ригондо.

- Как проходит ваша подготовка?

- Я очень усердно тренируюсь в физическом плане. К бою я буду просто увешан ядерным ракетами, а мои руки станут спусковыми механизмами.