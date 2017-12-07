Напомним, что бой Ломаченко – Ригондо пройдет 9 декабря в Нью-Йорке.

– Это великолепное окончание сезона. Великолепное! Такой декабрь. Это сказка. Если Ломаченко его выиграет, а он обязан.

– Прямо обязан?

– Да. И тогда его можно поставить первым в pound-for-pound.

– Почему вы так уверены в победе Ломаченко?

– Это не сколько моя уверенность, сколько желание. Огромное желание. Мне он очень нравится как боксер, и как человека.

– Боксеры одного класса или Ломаченко – более высокого уровня?

– На данный момент Ломаченко на более высоком уровне. Во-первых, он крупнее. Это раз. Во-вторых, у него больше боев, в которых он выдает себя, выкладывается. Этого нельзя сказать про Ригондо. Ригондо – очень хороший боксер, но что у него на уме, порой кажется, что он сам не знает. Это не хитрость, это такой характер, образ мышления, мировоззрение.

Два абсолютно разноплановых олимпийских чемпиона. У Ригондо не было каких-то суперпобед. Он сам виноват.

– Поясните, почему.

– То его деньги не устраивают, то еще что-то. И я не скажу, что его очень берегли. Но возраст такой, что слава богу, что он согласился на этот бой и этот вес. Здесь все станет ясно, что из себя представляет Ригондо. Потому что представляет Ломаченко, мы видим и прекрасно знаем, а Ригондо для меня загадка. Отличный боксер. Но у Ломаченко больше плюсов и козырей. Он на ходу, он почувствовал себя чемпионом, он никого не боится. И Ригондо в том числе, а Ригондо нужно что-то придумывать. Посмотрим, что придумает. Но в любом случае бой будет вишенкой на торте этого сезона.

– Только накануне Васиного боя с Уолтерсом я был заинтригован. В остальных случаях я был на сто процентов уверен в победе Ломаченко. Какие у вас были ощущения перед предыдущими боями Васи, и перед этим?

– Вот вы вспомнили бой с Уолтерсом. У меня особых переживаний и опасений не было. У Ломаченко арсенал лучше, техника лучше, движения лучше. А что Уолтерс? Хороший боксер. Грубоватый немного.

– Как бы не получилось то, что произошло в поединке Ковалева и Уорда. Сергея все считали фаворитом, но Уорд – умный боксер и он…

– Ковалева подвела «функционалка». Вторую половину боя и заключительные раунды его подвела «функционалка». Васе это не грозит ни коим образом. Даже если он двое суток перед боем не будет спать. Функционально он будет готов лучше. У него это заложено с детства. Такой фундамент, на котором еще можно построить много-много этажей.

– Мне больше всего нравится в Ломаченко и Усике то, что они получают удовольствие от бокса. Действие их заводит.

– Конечно. Они получают удовольствие. Как получал удовольствие Гена Головкин от того, что делал на ринге. Были великие боксеры. Которые выходили оперные солисты. Сами получали удовольствие и зрители тоже. Им было еще приятнее от того, что солит был весел, хорош, он – красавец.

– С кем бы вам хотелось увидеть Ломаченко? Кто ему может составить конкуренцию?

– Не знаю. Хотелось бы увидеть его с Майки Гарсия. Вот этот бой был бы интересен. Гарсия тоже хороший боксер.