Напомним, что бой Ломаченко – Ригондо пройдет 9 декабря в Нью-Йорке.

– В воскресенье утром состоится бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо. Это два олимпийских чемпиона. Оправдает ли их поединок вывеску – станет ли в своем роде особенным?

– Здесь слово «особенный» может читаться двояко. Для одних это бой Гатти – Уорд, а для других – то, что показывает Ригондо. То есть, он не дает сопернику ни разу по себе попасть, а сам за раунд наносит один-два точных удара. Для тех, кто любит интеллектуальные бои, поединок Ломаченко и Ригондо, действительно, станет особенным. Это как шахматы на ринге. Болельщики, которые ждут «рубки», вполне вероятно, будут разочарованы. Это можно сравнить с ожиданием «боя века» между Мэйвезером и Пакьяо. Все думали, что они выйдут на ринг и будут друг друга бить с первой секунды, а на деле получилось совершенно иначе.

Впрочем, давайте не будем торопить события. Дождемся боя и посмотрим, как он сложиться. Тем не менее, считаю, что поединок получится интересным. Не думаю, что Ригондо будет в открытую рубиться с соперником, который превосходит его по габаритам. Полагаю, Гильермо будет внимательно действовать в обороне, сведя возможные риски к минимуму. Этот расчет на контратаки, безусловно, может бой «засушить». Может сложиться так, что мы увидим 12 раундов не очень веселого боя по зрелищности.

Но это мое личное мнение. Тем более, я только прокручиваю варианты развития событий. Дождемся боя и увидим, как он сложится. Допустим, кто думал, что поединок Мигель Котто – Садам Али завершится победой американца. Все считали фаворитом пуэрториканца. Немногие полагали, что карьера Котто окончится так печально. Тем обиднее, что из-за травмы.

– Возвращаясь к предстоящему бою Ломаченко – Ригондо, ваше мнение – будут «шахматы». А лично вы получаете от них удовольствие?

– Я люблю профессиональный бокс в целом. Поэтому получаю удовольствие от разных стилей и типов боя. Допустим, мне не нравится поединок, когда условный Ригондо боксирует против соперника, которого ощутимо превосходит. А вот когда Гильермо предстоит сразиться с Ломаченко, и они будут наносить один-два удара за раунд, это будет очень интересно. Я этот бой буду смотреть с большим интересом.

– В социальных сетях поклонники бокса считают, что Ломаченко – явный фаворит. Это справедливо?

– Да, на это есть причины. В боксе есть поговорка или правило, которое гласит: большой хороший боксер всегда побьет маленького хорошего. В нашем случае «большим» является именно Василий. Кстати, я общался на эту тему с Дмитрием Биволом, и он сказал, что вес в боксе нужно уважать! Все-таки не так часто мы видим, когда боксер прыгает на одну-две категории «вверх» и там показывает что-то феноменальное. Да, такое случается, но очень редко. Скажем, один-два раза из десяти.

Да, Ломаченко – фаворит, но с Ригондо нужно считаться. Гильермо – высококлассный боксер, который может удивить. По этой причине я не могу сказать, что сто процентов Василий победит. Повторю, Ригондо может собраться и удивить соперника в неподходящий для него момент, добыть победу.