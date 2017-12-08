Считанные часы остались до боя двух выдающихся боксеров, украинца Василия Ломаченко и беглого кубинца Гильермо Ригондо. Об интригах этого противостояния - обозреватель «Советского Спорта».

Если бы мировая общественность разбиралась в боксе, то бой Ломаченко-Ригондо проходил бы на футбольном стадионе в какой-нибудь столице мира, но она в боксе разбирается примерно так же, как экономисты – в том, как выйти из кризиса. Правда, экономисты в последнее время с этим разобрались. Как выйти из кризиса? Сказать, что уже вышли. А мировая общественность в боксе так ничего и не поняла. Поэтому бой Садам Али – Мигель Котто неделю назад прошел на главной арене Мэдисон Сквер Гардена, а Ломаченко-Ригондо в эту субботу – там же, но в так называемом «Театре», который раза в четыре меньше.

Впрочем, тем, кто по чистой случайности на этой неделе не попал в Нью-Йорк, а также в Париж, Лондон, далее по списку, и будет смотреть бой по телевизору по компьютеру или даже по телефону, в сущности, все равно, где он проходит. Важно лишь, чтобы где-то проходил, и кто-то его показывал. А показывать в данном конкретном случае есть что.

В ринг выйдут два двукратных олимпийских чемпиона, каждый из которых с серьезным на то основанием сейчас претендует на то, что является лучшим боксером во всех весах уже среди профессионалов.

Как сложится бой? Самый точный прогноз – Бог его знает. Дайте его и вы не ошибетесь. Вот я на этот раз точно не ошибусь.

Вполне возможно, что это будет бокс в стиле арт-хаус, когда знатоки и ценители каждые пять минут издают оргазменные звуки, а остальное человечество зевает. На самом деле, когда встречаются выдающиеся и крайне уважающие друг друга боксеры, так случается достаточно часто. Они знают друг другу цену, предпочитают не рисковать и просто ждут маленькой ошибки соперника, чтобы тут же ей воспользоваться. При этом они понимают, что кажущаяся ошибка может оказаться реальной ловушкой, поэтому рискуют осторожно. Достаточно вспомнить бой Мэйвезер-Пакиао, чтобы понять, что я имею в виду.

Однако, если одному из бойцов, а тем более обоим, удастся задеть самолюбие противника, поединок имеет некоторый шанс стать искрометным. Такое тоже случается. Вспомните хотя бы последний бой Хуана Мануэля Маркеса и Мэнни Пакиао.

И все, что находится в диапазоне между этими двумя крайностями, тоже может случиться, так что гадать здесь бесполезно. Что-то будет, а что именно – это уже совсем другой вопрос. Посмотрите – и увидите. Мой вариант – бой будет носить тактический и, возможно, несколько тягомотный характер с отдельными вспышками, а закончится все яркой и убедительной победой… Да, надо же еще разобраться с тем, кто победит.

На этот вопрос у меня тоже имеется ответ. Возможно, неверный, но имеется. Однако здесь варианты, о которых не сказать нельзя.

Вариант 1, на мой не самый ясный взгляд, невероятный – победа Ригондо. И подварианты:

А) победа по очкам. Теоретически возможно. Для этого Ригондо, славящемуся своим фантастическим чувством дистанции, придется прочувствовать ее лучше, чем когда бы то ни было в жизни, а также с кпд процентов в двести воспользоваться длиной рук и быстротой ног. Вообще, скорость здесь должна быть ключевым моментом.

Не верю в это сразу по нескольким причинам. Во-первых, Ригондо уже 37 лет, а в этом возрасте прибавить в скорости, это как престарелой старой деве с унылым взглядом выйти замуж за миллиардера. Ригондо много говорит о том, какой он быстрый, но Ломаченко тоже не медленнее его и при этом гораздо сильнее.

Б) победа нокаутом. По-моему, почти невозможно. Ригондо поднимается на две весовые категории. Обычно выступать в весе до 53,5 кг, а здесь будет драться в категории до 59 кг за титул WBO, принадлежащий Ломаченко. Лишние килограммы не прибавят скорости, да и силы особо не добавят. Ригондо и раньше не был особым нокаутером. Ставку делал все больше на боксерское мастерство, которое часто приводило к нокауту, но не на силу удара. Однако здесь ему будет противостоять совершенно иная сила.

Вариант 2. Победа Ломаченко.

А) по очкам. Очень многие полагают, что так и случится. Бой будет достаточно близким, каждый будет выигрывать свои эпизоды, но Ломаченко их будет выигрывать немного чаще и чище. Не очень красиво, но надежно. Может быть? Может.

Б) досрочная победа. Я не случайно не сказал «нокаутом». Например, три последних боя Ломаченко закончились тем, что его соперники, измученные долгим битьем и чувством собственной беспомощности, капитулировали и не выходили на очередной раунд. А может, Ломаченко достанет своего соперника и дожмет? Правда, соперник уж очень скользкий, но Василий полагает, что справится, что под эту гайку у него есть подходящий гаечный ключ.

Может быть, да, а может быть, и нет, но лично я склоняюсь именно к этому варианту: что в какой-то момент Ломаченко достанет подуставшего от долгого противостояния более молодому и более быстрому противнику Ригондо и дожмет его. Рано это не произойдет, скорее всего – где-то во второй половине, ближе к концу. Кстати, Ригондо ведь не раз падал. Вставал, продолжал и побеждал, однако Ломаченко умеет убеждать других, что, раз уж упали, вставать им не надо. А если еще не упали – то лучше упасть. Или не выходить на следующий раунд.