Напомним, что бой Ломаченко – Ригондо пройдет 9 декабря в Нью-Йорке.

– Что один двукратный олимпийский чемпион думает про встречу двух других двукратных триумфаторов Олимпиады?

– Это будет очень интересный бой для всех любителей бокса. Не знаю, каким поединок получится в плане зрелищности. Для искушенных зрителей бой будет интересным в любом случае. Оба боксера обладают феноменальной боксерской техникой. Два суперталантливых человека. Как спортсмену и боксеру, мне очень интересно посмотреть на их противостояние. И увидеть, как один будет действовать против другого, что один другому противопоставит. С нетерпением жду.

– Вы пересекались на своих Олимпиадах и с Ломаченко и с Ригондо. Насколько сильно они изменились с тех времен?

– Я бы не сказал, что Ригондо сильно изменился. Единственное, в последних боях у него были проблемы из-за длительного простоя. В этом может быть есть его слабость. Ригондо чуть-чуть запаздывает в своих действиях. Реагирует не так четко и не совсем вовремя. Ошибается с дистанцией. Считаю, что это следствие того, что он не очень часто выходил на ринг. И это может сыграть свою роль.

Ломаченко. Не сказать, что вырос в боксерском смысле. Скорее возмужал. Стал старше и опытнее как профессиональный боксер. У него было поражение во втором поединке в карьере. Это сказалась нехватка опыта в профессиональных боях. Сейчас необходимый опыт есть. И в данный момент Ломаченко находится на пике своей карьеры. Он должен показать свой лучший бокс.

– Такой Ломаченко уже не проиграл бы Орландо Салидо?

– Нет.

– Сыграет ли свою роль разница в весе. Она составит около 3,5 кг. Это существенно для таких весовых категорий?

– Это было бы не существенно, если бы соперником Ригондо был не Ломаченко. Ригондо достаточно часто проводил бои с соперниками тяжелее себя. В частности, он боксировал с японцем Хисаши Амагасе. Выиграл бой, но был несколько раз на полу. И если разница в весе сыграла роль с малоизвестным японцем, она может сказаться и в бою с Ломаченко. Это не существенное преимущество Василия, это хорошее подспорье. И нужно отдать должное Ригондо, несмотря на это, он согласился на бой.

– В плане событий на ринге. Ждете «шахмат»?

– Да. Ригондо не будет вступать в размен ударами. Он будет стараться боксировать в излюбленном стиле. Получится или нет, сказать сложно. Но догнать самого Ригондо – задача очень и очень непростая, если сам кубинец не хочет этого. Ломаченко же будет прессинговать, и навязывать ближнюю и среднюю дистанцию. Кто лучше нейтрализует лучшие качества соперника, тот и победит.

– Вы наверняка знаете точный результат, кто и кого нокаутирует и в каком раунде. Но сохраним интригу, и просто назовите фаворита.

– 55 на 45 в пользу Ломаченко.