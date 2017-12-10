Бой назревал еще несколько лет назад, но новый виток разговоров об организации поединка состоялся летом, когда Ригондо в очередной раз вызвал украинца на ринг, а Ломаченко сказал: «Интриги не будет. Я танком пройдусь по Ригондо».

Накануне боя Ригондо был крайне высокомерен. «Я даже не смотрел всю эту фигню, – оценил кубинец уровень мастерства своего соперника. – Я всегда приспосабливаюсь уже в ринге. Иногда нужно быть чуть агрессивнее, иногда наоборот. Как и со всеми другими, этот вопрос я решу по ходу боя и выбью из него все дерьмо. Я-то знаю свою силу, а с чем он выйдет в ринг, без понятия».

Первый раунд закончился с небольшим преимуществом Ригондо. Это был, наверное, первый раунд, который Василий проиграл за последние три года. Может, не проиграл, но не безоговорочно доминировал.

Дальше преимущество украинского «тай-тека» росло от раунда к раунду. Он практически не пропускал, а Ригондо отвечал лишь поясными поклонами в духе Жана Паскаля во втором поединке с Сергеем Ковалевым. Казалось, вот-вот кубинец опуститься на колени.

С окончанием третьего раунда Гильермо после гонга замахнулся на Ломаченко рукой. Видимо, захотел повторить трюк с Мойзесом Флоресом, которого он нокаутировал после сигнала об окончании раунда. Кубинский «шакал» на глазах превратился в «щенка». Анатолий Ломаченко похвалил сына. Ломаченко-младший чисто боксерским способом вывел соперника из равновесия.

Ригондо продолжал действовать грязно. К шестому раунду рефери Стиву Уиллису надоели постоянные захваты кубинца. С Ригондо было снято очко. И тут же в перерыве между раундами кубинец сам отказался выходить на ринг.

Такого поворота, особенно после всех слов Ригондо, трудно было ожидать. Зал долго освистывал кубинца, который сослался на травму левой руки. По словам Гильермо исключительно травма стала причиной остановки боя. Конечно, он лукавил.

А Ломаченко этой победой золотыми буквами вписал свое имя в историю профессионального бокса. Может, травма у Ригондо и была, но возникла она не в первом раунде. Здоровый и готовый к бою кубинец выглядел так же неконкурентоспособным, как и его травмированная версия. Возможно, похожей будет судьба следующих соперников Ломаченко. По словам Василия, искать их он будет в более тяжелых весах. Здесь уже никого не осталось.