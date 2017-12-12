ДВУКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН АЛЕКСЕЙ ТИЩЕНКО:

– Вы ожидали равного бою, но не получилось…

– К сожалению, да. Ригондо не оправдал надежд, которые на него возлагали многие. В том числе и я. Ожидался конкурентный бой, но мы его не получили.

– В связи с этим и сам бой разочаровал?

– Немножко. Остался осадок. Другие ожидания были от боя и самого Ригондо.

– Это больше заслуга Ломаченко или готовность Ригондо?

– Наверное, заслуга Ломаченко. На сегодняшний день он – один из лучших боксеров.

– Если вы и не считали Ригондо равным его, то считали приблизительно равным. Какую цель нужно выбрать Василию теперь, чтобы его авторитет еще вырос?

– В его весе таких людей не осталось. Сам он называет лучшим Теренса Кроуфорда, который тяжелее на два веса. Их бой пока маловероятен, он мог быть очень интересен. Теперь очередь Василия подниматься в весе и искать себе новых соперников.

– Когда Ригондо стал ссылаться на травму руки, у вас не возникло мысль, что кубинец симулирует, спасая свое имя?

– Да. Одна из причин. Он придумал травму, чтобы не выглядеть совсем уж беспомощным.

– По тому, как действовали оба боксера, у вас сложилось мнение, что Ригондо сделал не так?

– Мало атаковал. Я бы на его месте постарался вести бой более активно. Больше бы сам начинал, пробовал бы теснить и поддавливать. Возможности для этого были. Понятно, что Ригондо боксирует от защиты, но плана Б у него не было, а план А не сработал.

БОКСЕР ПЕРВОГО ТЯЖЕЛОГО ВЕСА МАКСИМ ВЛАСОВ:

– Вы говорили, что не видите ничего особенного в Ломаченко. Разве может не впечатлить такая уверенная победа над Ригондо?

– Победа над Ригондо – не показатель, потому что сработала поговорка: «Хороший крупный боксер всегда выиграет у хорошего маленького боксера». Разница в габаритах была заметной. Такое впечатление, что третьеклассник побил первоклассника. Поэтому сложно говорить о том, что Ломаченко – суперклассный боксер. Да, он классный. Не спорю. Не хочу его достоинства принижать, но мне его стиль не нравится. И в этом бою я еще больше в этом убедился.

Конечно, свою роль сыграла техника и тактика Ригондо. Его бои в принципе редко бывают интересными. Это классический боксер-любитель очень высокого уровня, но и Ломаченко далеко не ушел. Он пока боксирует как любитель и все, что он делал в этом бою – меня не впечатлило. Мне этот стиль не нравится. Я не скажу, что он плохой. Это не так. Он – классный боксер. Но его стиль мне абсолютно не интересен.

– А равных ему боксеров в соседних весах вы видите? На весовую категорию выше выступает любимый вами Хорхе Линарес.

– Линаресу сложно будет. Реально, у Ломаченко хорошие кондиции и навыки. Есть скорость и все на высоком уровне. И Линаресу будет сложно.

Ломаченко неудобны те боксеры, которые сами идут вперед. Не всегда умело, но агрессивные, которые всегда атакуют, как Орландо Салидо, которому Ломаченко и проиграл свой единственный бой. Если будут такие боксер – немножко туповатые, агрессивные, постоянно атакующие, ему будет сложно. Возможно, что он даже проиграет.

Даже в этом бою было видно, что Ломаченко в психологическом плане не совсем устойчив. Он был немного заведен. Нервничал. Это выражалось в большом количестве суеты, легких заячьих ударов, которые совсем не эстетично смотрятся. Все зависит от соперника. Здесь сыграла роль разница в габаритах. Ригондо – классный боксер, но он намного меньше. И это было видно. Вес, который он набрал для это весовой категории, ему мешал. Он не был таким быстрым и подвижным как обычно. Он был неуклюжим в движениях.

КОММЕНТАТОР БОЯ БОРИС СКРИПКО:

- Когда мы с вами в последний раз разговаривали, вы предсказывали победу Ломаченко, отмечая, что это будет бой-сказка. Да, Василий победил без всяких проблем. А получилось ли противостояние сказочным?

- Сказки, конечно, не получилось. Ригондо не оправдал тех надежд, которые мы возлагали на него. Я не знаю, насколько серьезной там была травма. Впрочем, и была ли она вообще. Ломаченко превзошел соперника по всем статьям. Ни «шахмат», ни борьбы двух интеллектов на ринге мы так и не увидели. К сожалению.

В интервью после боя Василий сказал, что Ригондо залез не на ту территорию. То есть, Ригондо «поднялся» на две весовые категории. Действительно, Ригондо, так сказать, был мал. Но это имело решающее значение в бою. Василий оказался быстрее, точнее и изобретательнее. Проще говоря, украинец был лучше во всех компонентах. Ригондо не смог оказать ту конкуренцию, которую от него ждали.

- Проблемы Ригондо – это проблемы Ригондо, а Василий сделал все, что от него требовалось сделать.

- Абсолютно верно. Василий выполнил свою работу очень хорошо, показав огромный потенциал. Скорее всего, Василий перейдет в легкий вес, поэтому в этой категории будут очень интересные бои. Думаю, что соперникам Ломаченко не поздоровится.

Даже Майки Гарсия, который мне нравится, с бой против которого получился очень хорошим. Оба изъявили желание встретится. Но даже у Майки Гарсии в бою с украинцем имеют не так много шансов.

- Есть ли в мире бокса боксер сильнее или хотя бы интереснее, чем Ломаченко?

- Честно говоря, сейчас не вижу. То, что он проделал в ринге в бою с Ригондо, - это потрясающе.

- Думаю, что все вопросы о настоящем уровне Ломаченко, если они у кого-то и были, теперь отпали.

- У меня этих вопросов не было. Я не сомневался в уровне Василия. Он свой высокий класс в бою с Ригондо подтвердил. Причем, ярко, просто и насколько легко. Он настолько уверенно покинул ринг, так будто проделал какую-то легкую работу.

БОКСЕР ПЕРВОГО ТЯЖЕЛОГО ВЕСА РУСЛАН ФАЙФЕР:

- Поединок больше разочаровал или порадовал?

- Не сказать, чтобы разочаровал. Но, безусловно, бокс хотелось посмотреть подольше. Слишком быстро все закончилось. Всего шесть раундов… Честно говоря, я не успел насладиться боксом.

- Уровень Ломаченко оказался слишком высок для Ригондо?

- Ломаченко – уникальный боец. С его стороны все было на должной высоте. Ригондо ему не смог ничего противопоставить.

- Как думаете, почему ничего не получилось у Ригондо? В чем причина? Неправильно подготовился или неверная тактика? А, быть может, от него вообще ничего не зависело?

- Василий превосходил соперника во всем. В частности, скорости, работе нет. Ригондо просто не успевал за украинцем. Гильермо просто ничего не сумел противопоставить оппоненту.

Он работал корпусом. Но это было неэффективно – Василий нивелировал это работой ног. Того, чтобы мощно бить и куда-то попадать – этого со стороны Ригондо не было.

- В весовых категориях, которые соседствуют с весом Ломаченко, видите ли вы боксеров, которые выглядели бы лучше, чем Ригондо?

- Мне лично было бы интересно посмотреть бой Василия с Майки Гарсией. Но кто бы сейчас не был соперником Ломаченко, мое мнение: Василий – фаворит. Пока я не вижу того, кто бы победил Василия.

- То есть, гипотетически Ломаченко является и фаворитом в бою с Майки Гарсией?

- Мое мнение, что да. Майки Гарсия – хороший боксер. И его бой с Ломаченко был бы очень интересным.

- Помимо того, что бой Ригондо - Ломаченко вас разочаровал, вы увидели там какое-то высокое мастерство или новые приемы, которые вас удивили?

- У Василия, как я уже говорил, нужно отметить хорошую работу ног, «физику», быстроту рок, а также скорость и выносливость. Ломаченко работал в своем стиле, в своей манере. Каких-то неожиданных технических и тактических приемов я не увидел. Василий просто «переехал» соперника словно танк. Может быть, как бульдозер.