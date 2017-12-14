В пятницу в Екатеринбурге популярный российский тяжеловес Александр Поветкин будет драться с немецким румыном Кристианом Хаммером (в миру Кристианом Чиоканом), скорее всего, за звание обязательного претендента на титул WBO, которым сейчас владеет новозеландец Джозеф Паркер.

Честно говоря, у меня от сердца отлегло только тогда, когда я узнал, что Хаммер прилетел в Екатеринбург (и вроде бы, даже нужная боксеру обувь при нем). В последнее время ходили разные слухи. В частности, говорили, что Хаммер, вроде бы, получил травму, и на его замену приедет какой-то японец. Его даже где-то показывали, и, как многие японские спортсмены, из-за привычки красить волосы в интересные цвета он оказался больше похож на попугая, чем на самурая. Ну и достижения его на ринге тоже как бы бусидо особой чести не делали. Короче говоря, это был бы классический непонятно за что и непонятно зачем. Однако пронесло.

Я не случайно сказал, что бой с Хаммером будет только «скорее всего» за звание обязательного претендента на титул WBO. Дело в том, что боксерские федерации чисто по-женски в зависимости от обстоятельств и собственной прихоти меняют «да» на «нет» и наоборот сколько угодно раз. О статусе этого боя в разное время сообщали тоже разное, так что подождем до его окончания, и тогда узнаем точно, за что же он все-таки был. Но в любом случае, это хороший бой, который сильно поднимет Поветкина по рейтинговой лестнице. В случае победы, разумеется.

Правда, я по сей момент не понимаю, почему не был организован поединок Поветкина с Александром Устиновым, в результате чего последний недавно встретился с немецким сирийцем Мануэлем Чарром за вакантный титул регулярного чемпиона по версии WBA и проиграл. Таким образом, чемпионом стал Чарр, а мог бы Поветкин, и чтобы просчитать всю эту комбинацию (что я и сделал много месяцев назад), вполне хватило бы трех классов церковно-приходской школы. И, уверен, многие другие тоже это просчитали, ну да ладно. Может, я чего-то не знаю. Хаммер – тоже неплохой вариант. Однако, прежде чем перейти к последствиям этого боя, немного поговорим о нем самом.

Итак, что мы увидим? Какой Хаммер к нам приехал?

Вопрос не самый праздный, потому что многие иностранные боксеры рассматривают Россию, как нам это ни обидно, как страну непуганых идиотов, где они могут заработать хорошие деньги, мало что делая. Надо только приехать и проиграть.

Заметьте, я ни в коем случае не говорю, что их подкупают. Нет, они сами продают свои регалии. Думаю, многие не забыли вояж незабвенного мастера аргентинской сцены Сесара Рене Куэнки, который два года назад приехал именно с такой целью на поединок с Эдуардом Трояновским, которому и отдал свой пояс IBF в категории до 63,5 кг. К матчу-реваншу через полгода он подготовился чуть лучше, в результате чего продержался на раунд больше, но тоже из своих латиноамериканских штанов не выпрыгивал.

Возможно ли, что Хаммер пойдет по этому проторенному пути? Возможно все, но все-таки не думаю. Хаммеру есть сейчас, за что сражаться, и это далеко не только статус официального претендента на титул WBO.

28 февраля 2015 года Хаммер то ли проиграл, то ли не проиграл Тайсону Фьюри. То есть, проиграть-то он проиграл, не вышел на девятый раунд, но потом с большим опозданием было объявлено, что Фьюри провалил допинг-тест на какой-то анаболический стероид. По внешности его это сказать было трудно. Он относиться к тем счастливчикам, которые могут сожрать допинг-лабораторию со всем, что там есть, и со всеми, кто там работает, а выглядеть все равно будет так, как будто тренировался исключительно на макаронах.

Кстати, положительная допинг-проба почему-то не помешала Фьюри выйти на титульный бой с Владимиром Кличко, состоявшийся ровно через девять месяцев. За этот срок можно ребенка не только сделать, но и родить, а вот узнать результаты допинг-проб оказалось невозможно. Об этом заговорили только в следующем 2016 году. Думаю, одной этой истории достаточно, чтобы понять, что происходит в современном профессиональном боксе и какой порядок там царит.

В результате сейчас решают, засчитать ли Хаммеру поражение или объявить бой с Фьюри несостоявшимся (no contest). Однако самое важное, это то, что Фьюри, который все время говорит о своем возвращении на ринг, могут обязать провести повторный бой с Хаммером, в результате чего последний получит возможность заработать очень приличные для себя деньги, и проигрывать сейчас ему совсем не резон. Так что будем надеяться, что хороший бой Хаммер нам покажет.

Другое дело, что я полагаю, что целей своих он все равно не добьется. Хаммер – вполне приличный боксер, достаточно крупный, в хорошей форме весит за 110 кг. Не нокаутер, но удар у него вполне приличный. Общая техника средняя, но именно средняя, а не плохая. Может быстро ударить в контратаке с любой руки. Не робок. Против обдолбанного Фьюри он ничего не смог, и против необдолбанного смог бы ненамного больше, но год назад он победил вполне приличного немецкого турка Эркана Тепера, причем у него дома в Германии. Иными словами, бой в чужом дворе его не пугает.

Однако, как мне кажется, для того, чтобы победить Поветкина, всего этого будет мало. Совсем мало. Бой даст, но проиграет. Вполне возможно, только по очкам, но нам и этого для полного счастья хватит.

В последнее время из-за допинговых скандалов мы мало видим Поветкина в ринге. Тем более, против серьезных соперников. По сути, бой с Хаммером – первое серьезное испытание за три года, с момента непростого поединка с Карлосом Такамом, который Поветкин в результате очень красиво выиграл.

Мы часто слышим рассуждения о том, что Поветкин, которому уже 38, с годами становится только лучше. Ну, не знаю… Могу ответить на это только двустишием собственного сочинения. Читается в ритме футбольной кричалки, желательно с фингалом под глазом и наезжающей на него шерстяной шапочке: «Кто с годами только лучше? Наша Моника Белуччи!»

Все остальные с годами лучше не становятся. Строго говоря, и Белуччи тоже вопреки моим великолепным стихам, и, если так дальше пойдет, мировое режиссерство может не успеть дать ей сыграть ее лучшую роль – Гертруды, матери Гамлета, для которой Моника просто создана и которую уже пятую сотню лет проваливают все играющие эту роль актрисы по той простой причине, что женщина обычно либо ослепительная, либо пожилая, а и то, и другое в одном флаконе встречается крайне редко.

Однако пороха в пороховницах у Поветкина все же достаточно. На несколько лет, полагаю, хватит. И вот здесь перед его менеджментом встает очень сложная задача. Его надо обеспечить титульным боем, а это очень непросто.

Даже если WBO подтвердит свое решение, что победитель поединка Поветкин-Хаммер станет обязательным претендентом на бой с их чемпионом Паркером, у последнего на этот счет могут быть очень свои соображения. Последнюю обязательную защиту он провел 23-го сентября, после чего у него есть ровно год на проведение следующей обязательной защиты.

Тем временем Паркер ведет переговоры с чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF британцем Энтони Джошуа. Сейчас они завязли, потому что Паркер хочет получить больше 20 процентов гонорарного фонда, которые ему готова уплатить команда Джошуа. Вроде бы, он даже грозит им тем, что может предпочесть бой с Поветкиным. Но я думаю, что не предпочтет, так как те 20 процентов, будут в цифровом исчислении больше пятидесяти, а то и семидесяти пяти, которые он теоретически может получить за бой с Поветкиным. Просто уж очень хорошо платит британское телевидение.

В общем, задача перед командой Поветкина стоит более сложная, чем, да простит меня Александр, перед ним самим. Им надо сделать так, чтобы потом Поветкину не было «мучительно больно за бесцельно прожитые годы». И за бесцельно проведенные бои тоже. А таких было немало.