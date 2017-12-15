Нынешний год стал для Поветкина сказкой о потерянном времени. Вроде бы и закончилось все хорошо, но весь этот путь чемпионским регалиям он преодолел еще в 2014 году, а теперь пришлось его повторить.

Побороться за титул WBC не получилось из-за допинговых скандалов, через которые проходит каждый серьезный соперник Деонтея Уайлдера. Американец для Поветкина уже в прошлом. WBC тоже. Эта организация не вернула Поветкина в свой рейтинг. Зато вынудила заплатить огромный штраф, подчеркнув, что двухгодичная дисквалификация россиянина заканчивается в этом году. То есть, формальный ответ WBC: «Поветкин был наказан по делу». При всем уважении к Андрею Рябинскому, такой вердикт трудно считать победой.

Зато глава компании «Мир бокса» сообщил приятную новость, которая пришла накануне боя Поветкина с Хаммером: «Только что получили официальное подтверждение от WBA, что победитель боя Поветкин - Хаммер станет обязательным претендентом на звание суперчемпиона WBA, то есть на бой с Энтони Джошуа!»

Поединок с Хаммером особой интриги не таил. Хоть фамилия проживающего в Германии румына и переводится как «кувалда», нокаутирующего удара у Кристиана нет. И он уже потерпел на профессиональном ринге четыре поражения. Помимо Тайсона Фьюри его обидчиками были Тарас Биденко и Мариуш Вах.

На официальном взвешивании выяснилось, что Хаммер на 15 килограмм тяжелее россиянина. Но история знает, случаи, когда и преимущество в 45 килограмм оказалось недостаточным для победы. Это Дэвид Хэй победил Николая Валуева, а в карьере Поветкина был огромный Мариуш Вах.

Что касается Хаммера, его звездный час пробил, когда он победил другого «немца» Эркана Тепера. Этнический турок на тот момент был небитым проспектом, но проиграл раздельным решением судей. Хаммер на этом не остановился и вскрпе победил и «хрустального» Дэвида Прайса.

Но в поединке с Поветкиным никто не давал Хаммеру ни единого шанса. Максимум «простоит» 12 раундов, а скорее «ляжет» в середине боя.

Не лег. Хаммер немного боязливо начал бой. Поветкин, предсказуемо, занял центр ринга. Россиянин был быстрее и четче в ударах. Но и его соперник к середине боя нашел «лазейку». Правый кросс Хаммера практически в каждом раунде находил цель. Россиянину эти удары особого дискомфорта не доставляли. Но приятного мало.

И если ранее приходилось жаловаться на то, что у Поветкина было мало практики, сейчас он провел два полноценных боя. И было видно, как Александр вкладывался в удары в обоих поединках. Но, ни Хаммер, ни Андрей Руденко не то, что не проиграли досрочно, не были ни в нокдауне, не были даже потрясены. Даже пропуская что-то существенное, они контролировали ситуацию, и старались дать какой-то ответ. У Хаммера получилось больше, но он все равно проиграл. Проиграл безоговорочно - все раунды.

Как теперь известно, команда Поветкина будет работать над поединком с Энтони Джошуа, а это сильнейший тяжеловес новой эпохи. У британца своих планов хватает. И Поветкин в приоритетах не стоит. Поэтому не исключен вариант, что сначала Поветкин проведет бой титул «регулярного» чемпиона WBA против Мануэля Чарра. Профессиональный бокс – забавная штука, которая мало связна со спортом. В 2014 году соперники уже встречались на ринге, и Поветкин самым жестоким и убедительным способом расправился с Чарром за семь раундов. Но сейчас чемпион именно Чарр, а Поветкин – претендент, хотя сирийский немец после того боя проиграл еще дважды, а Поветкин ни разу.

У Александра, возможно, появится еще один путь к титулу – WBO. В очень аккуратных формулировках руководители организации говорили, что задним числом могут засчитать этот бой как за право претендовать на титул, принадлежащий новозеландцу Джозефу Паркеру. Паркер – это самый лакомый кусочек в тяжелом весе на данный момент. За последние два года он встречался с тремя более-менее серьезным соперниками. Карлос Такам, Энди Руис и Хьюи Фьюри вполне могут сетовать на судейство в этих поединках. Паркеру в этих боях в чем-то повезло, а на его титул с оскалом настоящих хищников смотрят те же Джошуа и Уайлдер, да любой тяжеловес. Задача Паркера – дорого продать. Неофициально, новозеландец просил 4 миллиона долларов гонорара. Но не из одного гонорара Паркера строится бой, поэтому платить такую сумму ему никто не готов.

А Поветкину в следующем году исполнился 39 лет. Конечно, в этом году маразм довел руководителей WBA до организации титульного боя между 45-летним Шенноном Бриггсом и 43-летним Фресом Окендо, но бой, к большой радости любителей бокса, сорвался. На пятом десятке лет показывать высокий уровень бокса практически невозможно. Поэтому титульный бой Поветкину нужен даже не сегодня, а уже вчера.