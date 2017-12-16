Популярный российский тяжеловес Александр Поветкин победил по очкам немецкого румына Кристиана Хаммера, родившегося Кристианом Чиоканом, завоевал Интернациональный титул WBO, Интерконтинентальный титул WBA и, как нам сообщил его промоутер Андрей Рябинский, право на бой с суперчемпионом по версии последней организации (а также простым смертным чемпионом по версии IBF) британцем Энтони Джошуа.

Если это так, то это грандиозная победа команды Поветкина. Только что-то лично я в ней уверен куда меньше, чем в том, что сам Александр действительно разделал под орех Хаммера.

Прежде, чем перейти к последствиям матча, давайте немного разберемся с ним самим. С тем немногим в нем, что достойно разбора.

Как я и предполагал, бой прошел всю дистанцию. При этом Хаммер не то чтобы не хотел победить, но явно рассматривал поражение как вполне приемлемый результат. На мой смелый диванный взгляд, это все-таки неправильно. Это петух может бежать за курицей под лозунгом «Не догоню – так согреюсь», втайне опасаясь, что «догнанная» темпераментная курица может потребовать больше, чем он сможет предложить, а боец должен выходить в ринг, чтобы побеждать. Хотя бы самого себя. Хаммер же хотел только выжить, при возможности закончить бой на ногах и только время от времени пытался поймать Поветкина на встречный удар, ни на что особо не рассчитывая.

В начале Хаммер вообще почти ничего не делал, а когда что-то делал, то стремился поскорее извиниться. Так в боксерском зале часто ведут себя новички, которые поставили в пары с более опытными ребятами. Вот они тоже попадут – и испугаются.

Поветкин сначала присмотрелся к Хаммеру, а потом стал его потихоньку бить. В начале действовал интересно, даже вспомнил серии с одной левой руки, которые стал впервые проводить, когда его тренировал Тедди Атлас. Пробивал другие серии, в которых прятал удар по печени. Бил двойки, тройки с акцентом на правом кроссе или прямом. Хуки и апперкоты тоже не забывал. В общем хорошо работал, но то ли взрывчатого вещества в его снарядах не очень хватало, то ли, что скорее, хоть и попадал в цель, но не в самую сердцевину, так как Хаммер, нацеленный, прежде всего, на сохранение единства души и тела, за всем внимательно следил, все видел и всю дорогу прятался за блоком. В результате, чисто ударить его было очень сложно.

Вместе с тем никак нельзя сказать, что румын был не опасен. Свой единственный козырь он показал быстро – удар справа навстречу, который пробивал под разными углами и применял его всю дорогу. Практически в каждом раунде Поветкин хотя бы раз, но нарывался на этот подарок. Сам он бомбил Хаммера куда убедительнее. Так что Кристиан Чиокан, назвавший себя Хаммером (молотом) конкретно в этом бою куда больше заслужил другой немецкий псевдоним, на мой взгляд, более красивый – Амбосс (наковальня). Он действительно держал все, что в него прилетало.

Так все и продолжалось двенадцать раундов. Возможно, Хаммер рассчитывал на то, что утомит Поветкина и возьмет реванш в последних раундах, но голова у него под конец был отбита больше, чем у Поветкина руки и последние пару раундов Хаммер просто достаивал.

Достоял. Финальному гонгу обрадовался, как детсадовец подарку от Деда Мароза, а его папа – блудливо подмигнувшей ему смазливой и не очень трезвой Снегурочке. В общем, в конце мы наблюдали какое-то всеобщее ликование и единение душ. Только Поветкин признал, что получилось в этом бою далеко не все, что делает ему честь.

Ну а теперь, собственно, о том, что Александр выиграл в этом бою. Региональные титулы WBO и WBA – это, конечно, хорошо, но мало. Это как угостить голодного солдата одной сосиской. 38-летнему Поветкину, почти как воздух, нужен титульный бой. Его промоутер Андрей Рябинский прямо перед боем сообщил в твиттере, что WBA объявила этот бой элиминатором за право драться со своим суперчемпионом Энтони Джошуа.

Не сомневаюсь, что господин Рябинский верит в то, что говорит. Я ему верю. Но совершенно не верю WBA. Любой падшей женщине я поверю легче и охотнее, чем этой сплошь состоящей из брутальных мужчин организации. Вообще, я хотел бы увидеть официальную бумагу, прочтя которую можно было бы понять, что именно они обещали и в какие сроки. Последнее – ключ ко всему. Если они не оговорены очень четко и недвусмысленно, это будет просто, как обещание поручика Ржевского жениться после войны.

Известно, что Джошуа ведет переговоры с чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером. Сейчас они застопорились из-за того, что Паркер хочет получить больше 20 процентов гонорарного фонда, которые команда Джошуа готова ему заплатить. Думаю, что они в конце концов столкуются, но когда в этом случае Джошуа даст бой Поветкину? Вот и я не знаю. Понадеяться на то, что Джошуа с Паркером не договорятся? Надежда есть, но с такой надеждой в атаку лучше не ходить. Она, как девушка, либо придет, либо не придет, а тебе остается только ждать. А вот времени на ожидание уже нет. Кончилось.