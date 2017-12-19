Напомним, 10 февраля в Сан-Антонио (штат Техас, США) Майки Гарсиа предпримет попытку покорения четвёртого весового лимита — американо-мексиканец попытается отобрать титул по версии IBF в первом полусреднем весе у Сергея Липинца, представляющего Россию.

– Липинец – легкий соперник?

– Ну, не могу так сказать. Он все-таки чемпион мира. Он уверен в себе и хочет победить. Так, что не ждите от него быстро выброшенного полотенца.

Он только недавно завоевал свой титул. В бою со мной он видит возможность стать топ-боксером в случае победы. Если он побьет меня, то он настоящий мужик. Именно поэтому он будет очень голодным и мотивированным. Мне же нужно быть осторожным, чтобы не попасть под один из разменов.

Я в восторге получить возможность завоевания титула в четырех дивизионах, а также забрать пояс у непобежденного чемпиона. Возможно, у него не очень продолжительная карьера в профессионалах, но он завоевал титул уже за 13 поединков. Он на самом деле достаточно способный для того, чтобы быть чемпионом так рано

– Разве вас не обязали встретиться с Хорхе Линаресом?

– Мне прислали письмо. И в нем говорится, что мне разрешено проводить другие бои. После победы над Эдрианом Бронером, требовалось, чтобы я встретился с Линаресом в следующем бою. Но мы решили подняться наверх, а встреча с ним все равно планируется в 2018 году. Летом в 135 фунтах.

Линарес готов драться и в 140, но мне на самом деле хотелось бы встретиться в 135. У меня уже есть один пояс в этом весе, и будет возможность получить второй. Для нас обоих это выгодно. Мы поставим на кон свое лидерство в этом дивизионе. Да и все хотят, чтобы бой прошел именно здесь.

– В какам дивизионе вам комфортнее выступать?

– Я чувствую себя хорошо везде. Легкий вес более естественен для меня. Но у меня большие планы. Так хотят фанаты. Собирать все титулы в одном весе сложно. Можно провести хоть 40 боев и не получить четвертый пояс.

– Как вам удается сохранять в форму в разных весах?

– Думаю, что дело в правильной диете, правильном плане подготовки. Самодисциплина. Будь это мой второй бой или сороковой, для меня ничего не изменится. Думаю, что если я захочу вернуться в 135, для меня это будет просто. Я буду правильно подготовлен, я буду правильно питаться. Вы не заметите за мной ничего, чтобы отразилось на мне в негативном ключе. Если я бы я решил остаться здесь, а не двигаться вперед, был бы бой с Линаресом. Но я хочу двигаться вперед, но готов вернуться для боя с ним.

– Насколько возможен ваш бой с Василием Ломаченко. Об этом часто говорят, но пока никто никакой конкретики не слышал.

– Действительно. Разговоров много. В основном в СМИ и у болельщиков, которые этого хотят. Проблема в том, что он до сих пор продолжает избивать малышей. Эти бои не получаются конкурентными. Слишком велика разница в габаритах. Я же могу быстро двигаться даже в 135 фунтах. Моя скорость позволяет побеждать и соперников крупнее. Я, например, хочу новых вызовов. Если Ломаченко действительно поднимется в весе, то мы вполне бы могли подраться. Но я-то знаю, что Боб Арум будет не в восторге. Я же знаю, как работает его компания. У них уже давно готов запасной вариант для своего бойца. Они организуют другой титульный бой в 135, а может в 140 фунтах. Но он понимает риски и скорее всего не согласится, чтобы какой-либо его боец подрался со мной.

Арум хороший бизнесмен. Он давно в деле. Но не в его интересах ставить своего бойца против меня, даже если на кону будут большие деньги. Он не будет рад работать со мной, но я знаю, что Ломаченко это бы хотел, поэтому есть шанс на нашу встречу в будущем.

– Что произойдет, если вы встретитесь?

– Думаю, я его побью. Мои навыки, опыт, мощь и антропометрия станут главными факторами. Тем более, что пока не совсем понятно, каков он на самом деле. Вот если бы Ломаченко подрался с лучшими бойцами своего веса, Жервонтой Дэвисом и Мигелем Берчельтом, тогда было бы понятно. Это — реальные соперники в его весе – талантливые и очень сильные. Я думаю, что у него есть все шансы победить этих парней, но они представляют собой реальную угрозу. Это не маленькие ребята

– Что вы думаете о том, что говорят о Ломаченко: что до него невозможно дотянуться, что он человек из Матрицы и так далее?

– То, что он делает, он делает хорошо, независимо от того, кто ему противостоит. Невозможно отрицать его фантастические навыки, высокую скорость, работу ног или умение работать под разными углами. Это не имеет отношение к большому или маленькому сопернику. Например, ему же противостоял Николас Уолтерс. Поэтому как это можно отрицать? Чтобы заработать себе имя, необходимо драться против более крупных соперников или хотя бы из твоей весовой категории, а не избивать малышей. Поэтому повод для критики тоже есть. Но он определенно талантлив и двигается очень хорошо.