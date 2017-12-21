Кроме того, россиянин объяснил, почему не считает своего ближайшего соперника Викапита Мероро серьезной проблемой.

«Конечно, это боец среднего уровня и особенно опасаться его не следует. При этом не может быть и речи о какой-либо недооценке соперника. Я и моя команда никогда не поддавалась шапкозакидательским настроениям. Слишком большой путь мы прошли, что бы позволить себе легкомыслие. В нашем бизнесе, а тем более в моем уже зрелом возрасте, одна ошибка, - и несколько лет насмарку», – сказал Власов официальному сайту Федерации бокса России.

Накануне боя «Советский спорт» попросил Максима дать более развернутый ответ.

– Вы уже сказали, что соперник для вас проходной. Но, наверное, его все равно изучили. Есть ли у него особенности?

– На самом деле, не отказываюсь от своих слов. Но при этом он очень неудобный соперник. Быстрый. Чувствительный. Скользкий. И достать его очень непросто.

– Считается ли этот бой отборочным или каким-то статусным?

– Нет. Бой для практики, чтобы не застаиваться и быть активным.

– Получается, что не было целенаправленной подготовки к Мероро? Вы в процессе тренировок узнали имя соперника?

– Можно сказать и так. Последние три-четыре недели я готовился к этому конкретному бою, но даже тогда соперник еще не был известен.

– Это создает какой-то дискомфорт?

– Нет. Я вообще никогда не отталкиваюсь от соперника. Я всегда нарабатываю свой стиль, который стараюсь показывать в бою. Этот стиль работает практически со всеми боксерами.

– Как сейчас обстоит ситуация с титулами? Как вы котируетесь в рейтингах?

– В рейтингах я нахожусь на хороших позициях. В пятерке почти в каждом рейтинге. Но это ни о чем не говорит. Все равно нужно проводить большую работу, чтобы договориться о серьезном титульном бое. Это все непросто. Есть топ-10 боксеров. Каждый хочет подраться за титул. Каждый менеджер и промоутер хочет своего боксера продвинуть как можно быстрее, поэтому договориться очень сложно, но эта работа ведется. Думаю, в ближайшее время серьезный бой точно будет.

– Если в 2017 году было четыре чемпиона мира, в 2018 году их останется два. Это добавляет проблем?

– Сложно сказать. Неизвестно, что получится организовать в следующем году. Либо это будет бой за звание обязательного претендента, либо это за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. Сложно предугадать развитие событий. По крайней мере, мне, может мой промоутер знает чуть больше.

– В целом, как оценишь прошедший год для себя – потерянный или он что-то дал?

– У меня практически нет потерянного времени. Я был активен, проводил бои. Это самое главное. Да, не получилось выдвинуться на самый верх и провести бой за титул, но определенные шаги я сделал. Например, провел хороший бой с Дентоном Дейли, который поднял меня в рейтинге, дал промежуточный титул. Я не считаю этот год потерянным.

– Каков уровень Дейли, если сравнивать его с Рахимом Чахкиевым и Измаилом Силлахом?

– Он точно лучше Чахкиева. И на одном уровне с Силлахом. Но немного прочнее.