Флойд Мэйвезер, Андре Уорд, Владимир Кличко, Хуан Мануэль Маркес, Мигель Котто… Для всех этих бойцов 2017 год стал последним в карьере.

Событие и афера года

Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор

26 августа состоялся долгожданный поединок знаменитого американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором.

Аналитики в один голос утвеждали, что в противостоянии по правилам бокса у Конора нет ни единого шанса на успех, а сами бойцы даже не думали скрывать тот факт, что красочное мероприятие в Лас-Вегасе организуется только ради денег.

Но целевой аудиторией организаторов были не только фанаты бокса и смешанных единоборств, но и люди, зачастую далекие от спорта. Многоступенчатая «раскрутка» вечера была проведена на ура, и результат превзошел все ожидания: Мэйвезер и Макгрегор сгенерировали 450 миллионов фунтов стерлингов!

Сам бой завершился победой Флойда техническим нокаутом в 10-м раунде. Прошло несколько месяцев, и американец, вторично объявивший о своем уходе с ринга, проговорился:

«Хотите знать правду? Я поддавался Макгрегору в первых раундах. Зачем? Очень многие критиковали наш бой, и я решил сделать так, чтобы люди подумали, что он конкурентный».

Боец года

Андре Уорд

Впервые за 24 года на одном ринге сошлись первый и второй номера рейтинга Pound-for-Pound по версии журнала The Ring – россиянин Сергей «Крашер» Ковалев и американец Андре «Сын Божий» Уорд.

Предыстория этого боя хорошо известна: в ноябре 2016 года Ковалев уступил Уорду единогласным решением судей (113:114 на всех трех картах) и передал ему чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. Сергей воспринял решение арбитров крайне болезненно, и чем ближе становилась дата реванша – тем сильнее была его решимость не только взять реванш, но и завершить карьеру Андре.

Час икс настал 17 июня. Бой в Лас-Вегасе получился весьма напряженным и качественным. В первой его половине соперники шли ноздря в ноздрю, но постепенно становилось очевидным, что Уорд выглядит свежее и разнообразнее в атаках. В восьмом раунде ему удалось потрясти Ковалева правым кроссом, после чего американец провел затяжную атаку. Рефери Тони Уикз остановил бой после очевидного удара ниже пояса, чем явно не угодил как победителю, так и проигравшему.

33-летний Уорд вскоре подтвердил, что он заканчивает свои выступления на профессиональном ринге. Возможно, он снова станет постоянным экспертом на телеканале HBO.

Excited to have @andreward working tonight's HBO Boxing broadcast. The #SalidoRoman tripleheader kicks off at 10:20 pm ET/PT on HBO Boxing After Dark. pic.twitter.com/C6Qcij4Rd4 — HBOboxing (@HBOboxing) 10 декабря 2017 г.

А Ковалев в ноябре уверенно разобрался с украинцем Вячеславом Шабранским. 3 марта ему предстоит защищать новообретенный пояс WBO в бою с соотечественником Игорем Михалкиным.

Бой года

Энтони Джошуа – Владимир Кличко

«Не чувствую себя проигравшим. Я заработал столько уважения, сколько мне ни принесли ранее завоеванные титулы. Конечно, мое эго хотело победы. Но я уже столько побеждал... Чтобы осознать, что я сделал, я бы не стал менять итог этого боя. Такой результат сделал мою спортивную жизнь и карьеру более яркой и драматичной», - к этим словам Владимира Кличко трудно что-то добавить.

29 апреля прославленный украинец вернулся на ринг, чтобы оспорить чемпионские пояса WBA и IBF в бою с молодым британцем Энтони Джошуа.

Битва двух огромных тяжеловесов на стадионе «Уэмбли» стала самой кассовой в истории английского профессионального бокса: за ходом поединка наблюдали 90 тысяч зрителей.

В пятом раунде Джошуа отправил Владимира на настил ринга, но Энтони крайне измотала собственная атака. Кличко-младший перешел в контрнаступление, и в следующей трехминутке в свою очередь послал оппонента в нокдаун. По традиции, в его углу присутствовал брат Виталий. Мэр Киева посоветовал претенденту не форсировать события и действовать зряче, наверняка.

Это стало роковой ошибкой. Джошуа сумел восстановиться и «перезарядить батарейки». В 11-м раунде он прижал соперника к канатам и добился решающего успеха.

Владимир Кличко, согласно условиям контракта, имел право на реванш, однако, после долгих размышлений, украинец решил завершить карьеру. Энтони же стал самым желанным соперником для целого ряда именитых «тяжей». Ныне его наперебой вызывают на ринг обладатель пояса WBO Джозеф Паркер, чемпион мира WBC Деонтей Уайлдер и, конечно, Тайсон Фьюри, который усиленно гоняет вес и надеется вернуться в большой спорт уже совсем скоро.

Апсет года

Мэнни Пакьяо – Джефф Хорн

Минувшей весной легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо должен был провести бой с Амиром Ханом, однако внезапно этот поединок был отменен. Тогда бессменный промоутер Мэнни Боб Арум снова вспомнил о безвестном на тот момент австралийце Джеффе Хорне, и в июле Пакьяо, на свою беду, отправился на зеленый континент.

Вопреки ожиданиям, второго июля Хорн дал титулованному сопернику достойный отпор: он смело шел вперед, много атаковал, не стесняясь при случае нарушить правила. Пакьяо же, увы, с возрастом лишился своего главного оружия – ураганного темпа и скорости передвижения по рингу. Тем не менее, по мнению всех, кроме судей, Мэнни этот поединок никак не проиграл. О том же свидетельствовал и компьютерный подсчет дошедших до цели ударов (182 на 92 в пользу филиппинца).

Тем не менее, все трое судей отдали победу Джеффу – 117:111, 115:113, 115:113.

В декабре он нокаутировал британца Гэри Коркорана, а Пакьяо, в отличие от Мэйвезера, Мигеля Котто, Тимоти Брэдли и своего давнего оппонента Хуана Мануэля Маркеса, пока не объявил о намерении окончательно уйти из спорта.

В данный момент он является сенатором, а недавно боксеру предложили баллотироваться в президенты Филиппин.

Нокаут года

Юниер Дортикос – Дмитрий Кудряшов

Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) – главный проект уходящего года. Уже можно констатировать, что идея представительных чемпионатов внутри отдельных весовых категорий полностью себя оправдала, но самое интересное (полуфиналы и финалы) еще впереди.

Самым интригующим противостоянием ¼ финала в первом тяжелом весе стала встреча двух грозных нокаутеров: регулярного чемпиона WBA кубинца Юниера Дортикоса и россиянина Дмитрия Кудряшова.

23 сентября в Сан-Антонио соперники вышли на ринг. Первый раунд ушел на разведку, а в начале второго обозначилось явное преимущество Дортикоса в мобильности и ручной скорости. Юниер прижал Дмитрия к канатам, провел результативную серию, а затем нашел уязвимое место в его обороне и пробил классическую двойку. После страшного по силе удара справа Кудряшов оказался на полу.

3 февраля в полуфинале WBSS Дортикос встретится с другим россиянином Муратом Гассиевым, которому принадлежит чемпионский пояс IBF.

Открытие года

Луис Нери

В последние годы самым кассовым боксером Мексики является Сауль Альварес. В 2017 году Канело и его промоутер Оскар де ла Хойя, наконец, решились на поединок с королем средневесов Геннадием Головкиным. Судьи сделали реверанс в сторону Альвареса, зафиксировав в этой встрече ничейный результат.

Однако далеко не все рядовые мексиканские болельщики считают рыжеволосого Канело по-настоящему своим. Действительно, у многих есть повод тосковать по эпическим битвам с участием Хулио Сезара Чавеса, Эрика Моралеса, Марко Антонио Барреры, братьев Маркесов…

Новой надеждой страны можно назвать 23-летнего Луиса "Пантеру" Нери, который за прошедшие 10 месяцев одержал три досрочные победы. Им были повержены Хесус Мартинес, Шинсуке Яманака и Артур Виллануэва. В данный момент Нери является чемпионом мира WBC в весовой категории до 53,5 килограмма.