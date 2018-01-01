Энтони Джошуа (Великобритания) – Деонтей Уайлдер (США)

Весовая категория: тяжелый вес

Тайсон Фьюри считает действующих чемпионов-тяжеловесов пустышками. По его мнению, настоящий чемпион один – он сам. И плевать, что Фьюри сам два года не выходил на ринг, борясь не только с лишним весом, но и наркотической зависимостью.

По мнению остального мира, именно Джошуа и Уайлдер являются лидерами своего дивизиона. Причем британец находится в статусе неоспоримого фаворита. И вопрос в том, хватит ли мужества американцу бросить вызов?

Вероятность боя: 20%

Сергей Ковалев (Россия) – Дмитрий Бивол (Россия)

Весовая категория: полутяжелый вес

В США в полутяжелой весовой категории желают увидеть бой Сергея Ковалева с Адонисом Стивенсоном. Но вероятность встречи канадского боксера с любым серьезным соперником практически равна нулю. Да и россиянам этот Стивенсон не очень нужен, учитывая что сразу три российских чемпиона выступают в этом весе. Наибольшие шансы на объединительный бой имеют Ковалев и Дмитрий Бивол. Оба боксера выступают на телеканале HBO. Оба проведут свои бои в рамках одного вечера 3 марта. В случае успешных защит, велика вероятность, что осенью состоится объединительный бой с их участием. Во всяком случае, у HBO есть такая цель.

Вероятность боя: 60%

Геннадий Головкин (Казахстан) – Сауль Альварес (Мексика)

Весовая категория: средний вес

Первый поединок этих боксеров не стал эталоном мирового уровня. Слишком бедным на события получился бой. Он не оставил бы никаких вопросов, если бы заслуженная победа досталась Геннадия Головкину. Но судьи казахстанского боксера обидели, поэтому какие-то вопросы в противостоянии остались. Скорее всего, вторая встреча Головкина и Сауля Альвареса пройдет в мае этого года. Переговоры между командами боксеров уже идут. И никакой информации о промежуточных боях.

Вероятность боя: 90%

Кит Турман (США) – Эррол Спенс (США)

Весовая категория: второй полусредний вес

Оба боксера относительно недавно стали чемпионами мира, являясь представителями нового поколения. Кит Турман в прошлом году объединил пояса WBA и WBC, победив Дэнни Гарсию. До этого он оказался сильнее Шона Портера, но не сказать, что обе победы Турмана были убедительными. Напротив более молодой Эррол Спенс. В 2016 году от него пострадали Крис Алгиери и Леонард Бунду. В прошлом году он отобрал титул IBF у Келла Брука. Все победы были досрочными. У Спенса уже запланирован поединок с Ламонтом Питерсоном, ну а в перспективе, конечно, значится встреча и с Турманом, которому сначала нужно восстановиться после травмы.

Вероятность боя: 50%

Василий Ломаченко (Украина) – Майки Гарсия (США)

Весовая категория: легкий вес

В мае прошлого года Василий Ломаченко заявил о желании встретиться с Майки Гарсия. Время идет, а возможность их боя все еще остается на уровне разговоров. Ломаченко пока не хочет покидать второй полулегкий вес. Украинец бросил вызов Джервонте Дэвису. Гарсия в свою очередь зимой уже будет штурмовать первый полусредний вес. Ему предстоит бой с Сергеем Липинцом. Возможно, боксеры созреют для очной встречи ближе к осени.

Вероятность боя: 50%