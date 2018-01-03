– Геннадий Юрьевич, поздравляем вас с чемпионством Бивола. Насколько поединок Дмитрия с Трентом Бродхерстом оправдал ваши ожидания?

– Бой закончился в конце первого раунда, но это не говорит о слабости соперника. Просто так случилось. Мы готовились к продолжительному бою. Просматривая бои Бродхерста, мы поняли, что он – соперник непростой. У него хорошо поставлена классическая школа.

– Следующим соперником Бивола станет Салливан Баррера. Просматривали ли вы Барреру? Как оцените его уровень?

– Баррера – один из сильнейших боксеров в полутяжелом весе. У него классическая кубинская школа. Боксер с большим опытом, как любительским, так и профессиональным. Непростой человек. Но мы были готовы к бою с ним и раньше. Он сам в определенный момент отказался от боя, потому Бивол боксировал с Седриком Ангнью. Это была замена. Баррера отказался от боя за считанные дни. Не знаю, с чем это было связано. Все его условия были выполнены. Это вопрос к нему. Не захотел и ладно.

– Недавно чемпионом по версии IBF стал Артур Бетербиев. Как оцените его выступление?

– Бетербиева знаю еще по сборной России. Мы были в ней одновременно на протяжении двух циклов. Очень приличный боксер и на любительском ринге и в профессионалах. Я очень рад, что он стал чемпионом мира. Поздравляю его. Ряд за него. В конце любительской карьеры у него были неудачи на Олимпийских играх, но это не говорит о его слабости. Это говорит о неквалифицированном судействе. Он действительно заслужил чемпионский титул.

– А Артур и Дмитрий спарринговали вместе?

– Да. Был один спарринг. Дима тогда готовился выступать в весовой категории 75 килограмм. Он был одним из лидеров этого веса. Артур тогда боксировал уже в первом тяжелом весе.

– Большая разница.

– Да. На этом спарринге Дима выполнил все поставленные мною задачи. Спарринг был, грубо говоря, ни о чем. Один должен был почувствовать боксера, который хорошо двигается на ногах, а второй не дал себя достать. Это было накануне какого-то международного турнира. Каждому боксеру ставили конкретные задачи.

– Вам бы хотелось увидеть Бивола, Бетербиева и Сергея Ковалева в турнире на подобии Суперсерии?

– Суперсерия проводится в первом тяжелом весе и втором среднем весе не от хорошей жизни. Это так называемые «половинчатые» веса на профессиональном американском ринге. Они не столь популярны в Америке. Эти серии стали проводить, чтобы «раскачать» эти веса. Полутяжелый вес и без того раскручен и популярен. Здесь нет такой необходимости Суперсерии.

– С Биволом вы работаете семь лет, а как долго вы тренируете Сергея Кузьмина?

– С Сережей мы работаем с 2009 года. В любителях и профессионалах последние три года. С самого начала, когда мы начинали работу с Димой и Сережей, я сказал, что мы любительский ринг нам нужен только для опыта, а наша цель – переход на профессиональный уровень. Я считаю, что боксер, достигший определенных успехов на любительском уровне, должен переходить в профессиональный бокс. Люди, которые отдали боксу 15-20 лет, должны что-то заработать. На любительском ринге ничего кроме геморроя заработать нельзя.

– Когда планируете вывести Сергея на чемпионский уровень?

– Кузьмин на любительском ринге отбоксировал со всеми сильнейшими боксерами мира. Он боксировал и с Джошуа, и с Камарелли, и другими боксера. Отбоксировал со всеми и никому не уступил. У профессионалов своя специфика, но Кузьмин уже освоился. Думаю, что ему по плечу самые высокие достижения.

– И Джозеф Паркер и остальные?

– Конечно. Если все считают Джошуа лидером в этом весе…

– А вы не считаете?

– Я видел его в бою с Сережей. Видел его с Каммарелле в финале Олимпиады 2012 года. На Джошуа жалко было смотреть.