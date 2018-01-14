Тренер по физической подготовке бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо Алекс Ариза заявил, что украинец Василий Ломаченко может так же легко подниматься в весе, как это делал филиппинец.

Об этом специалист заявил после вопроса о том, насколько справедлив Боб Арум, сравнивая Ломаченко Флойдом Мэйвезером и самим Пакьяо.

– Боб Арум, как Дональд Трамп. Он привык говорить о вещах, которые не укладываются в голове. Но он промоутер, его работа продавать. Я бы не стал заходить так далеко.

Что сделало Пакьяо любимчиком многих, это то, что он был непредсказуемым в смене веса. От 130 до 140 и 147 фунтов. О много раз бросал вызовы. Он не поднимал к себе парней, которые меньше его самого. Я думаю, это существенная разница. Когда он хотел настоящего вызова, тогда он поднимался. Это именно то, благодаря чему ему удалось завоевать уважение.

– А что вы думаете непосредственно о Ломаченко?

– Думаю, что Ломаченко невероятный боксер. У него есть все, чтобы подниматься в весе и переходить из дивизиона в дивизион. У него отличная работа ног и все с этим согласятся. Высокая скорость, углы атак. Уверен, что ему нужно подниматься в весе. Он в состоянии это сделать. Он достаточно большой. Ему набирать вес не нужно. Никто его не нокаутирует. Он может только завоевать болельщиков и уважение. Мигель Котто тоже так начинал. Да много примеров было.

У Ригондо похожий стиль с Мейвезером. Они любят контролировать ситуацию и задавать темп. Но для этого нужны инструменты, чтобы управлять контролем. В отличие от Флойда у него не получилось остановить соперника. Он еще не сталкивался с такими соперниками, как Ломаченко, и не смог этого сделать. У него и за 12 раундов не получилось бы его достать.

– Вы думаете, что дело в размере габаритов?

– Очевидно, что они сыграли значительную роль. Нельзя ожидать многого от маленького парня, чтобы он поднялся на две весовые категории и выглядел точно так же. Это нереально. Он не мог составить конкуренцию. Ну, на самом деле. Ломаченко этот уровень прошел и теперь ему нужно подниматься в весе. У него есть класс, которому и ребята больше его ничего не противопоставят. Мэнни же это делал. Он был быстрее всех. Скорость позволила ему диктовать условия.