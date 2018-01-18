Как когда-то говорили ныне исчезнувшие как класс конферансье: «На улице идет дождь, а у нас концерт!» В смысле, что в нашей повседневной жизни ничего особенно приятного не происходит.

Война с деньгами до полного уничтожения последних в наших карманах близка к победе, но в нашем тихом, мирном и благополучном боксерском мире, где собрались люди скромные, и никто никого не бьет и не обижает, нам в ближайшее время предстоят два великолепных боя, а в перспективе маячит еще один – самый великолепный.

Думаю, многие уже догадались, что я говорю о супертурнире в категории до 90,7 кг. Четыре предварительных боя украсили в целом довольно безрадостный финал опочившего года: украинец Александр Усик, чемпион мира по версии WBO, победил немца боснийской закваски, экс-чемпиона Марко Хука, латыш Майрис Бриедис, чемпион мира по версии WBC, – беглого кубинца Майка Переса, россиянин Мурат Гассиев, чемпион мира по версии IBF, – поляка Кшиштофа Влодарчика, а другой беглый кубинец Юниер Дортикос, завоевавший в том поединке вакантный титул регулярного чемпиона по версии WBA, – увы, нашего Дмитрия Кудряшова.

Теперь 27 января в Риге Усик выйдет на Бриедиса, 3 февраля в Сочи Гассиев – на Дортикоса, а ближе к лету победители этих пар ко всеобщей радости сойдутся в финале.

Сейчас все говорят о шансах каждого из участников турнира. Выскажу и я свое очень интересное лично мне мнение. Я бы разделил сто процентов между бойцами так, как это указано в заголовке, но с расшифровкой: Усику – 40, а остальным по 20.

На мой, интересующий опять же, главным образом, меня, взгляд, это очень интересный расклад. Вроде бы, Усик – фаворит в поединке с каждым, но его шансы все же меньше, чем шансы на то, что один из этой троицы в первом или во втором бою его одолеет. Сам я буду болеть за Усика, которого немного знаю лично, но все же постараюсь быть объективным.

О бое Усика с Бриедисом мы еще обязательно будем говорить ближе к делу, так что пока я ограничусь лишь несколькими общими словами.

Почему Усик видится мне фаворитом в этом поединке? По манере ведения боя они с Бриедисом несколько похожи. Оба – умные «шахматисты». Но Усик быстрее. Правда, разовый удар сильнее у Бриедиса, но не уверен, что тут что-то решится одним ударом. Кроме того, латыш не очень хорошо смотрелся против левши Майка Переса, а Усик – тоже левша.

С другой стороны, все это может ни о чем не говорить. С Пересом Бриедис получил рассечение и пропустил не так, чтобы уж очень разрешенный удар головой. Возможно, это сказалось на рисунке боя. В общем, роскошную возможность сесть в лужу с моим прогнозам у меня никто никогда не отнимет, чтобы я ни предсказал. Но, думаю, все-таки пронесет.

О бое Гассиев-Дортикос в деталях мы тоже поговорим поближе к нему. К тому же, может быть, меня за оставшееся время осенит какая-нибудь умная мысль, потому что пока шансы мне видятся как 50-50. Гассиев обладает чудовищной силой и бетонной челюстью. Причем опасность представляет практически каждый его удар с любой руки. Вкладываться он умеет. Наконец, бой с Влодарчиком показал всем, кто этого не знал, что он не просто помесь катка с бульдозером и умеет в ринге не только ломать, но и думать, и подстраиваться к сопернику.

Однако и Дортикос послал в нокаут двадцать из двадцати одного соперника не с помощью нежных поглаживаний по их крепким головам. Кроме того, он очень легок на ногах, так что тут ясно только то, что ничего не ясно.

Что же касается финала, то пока существуют четыре его варианта по соперникам, говорить о нем совсем преждевременно. Усик может переиграть по очкам любого, если не даст поймать себя на удар. Бриедис – тоже, но при этом, если еще поймает навстречу, может и оприходовать. Гассиев и Дортикос при любом раскладе будут стремиться к нокауту, потому что с такими соперниками только он может гарантировать им победу. Вот почти все, что можно сказать сейчас.

И в заключение еще только буквально несколько слов: кто бы ни победил в полуфинальных боях, они никак не подготовят его к финалу, потому что там его будет ждать совершенно иной соперник, абсолютно не похожий на того, с кем он дрался в прошлый раз. Так что очень интересно нам будет до самого конца.