Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (12-0, 10 КО) и чемпион мира по версии WBC в этой же весовой категории Майрис Бриедис (23-0, 18 КО) встретятся лицом к лицу 27 января в Риге. Бой пройдет в рамках первого полуфинального поединка World Boxing Super Series.

За участие в поединке оба бойца получат по 800 тысяч долларов. Победителя ждет дополнительный гонорар в те же 800 тысяч долларов. Выход в финал принесет бойцу еще 2 миллиона долларов, а победа в нем увеличит гонорар вдвое.

Но пока до боя остается чуть больше недели украинец Александр Усик ответил на вопросы журналистов. Естественно, боксер не смог избежать животрепещущих тем, одна из которых – Крым. Усик откровенно признался, что уже достаточно давно не был в родном Крыму.

Александр Усик осенью ездил поддержать украинских военнослужащих на передовую. Но затем, был замечен, как сказал журналист, «подписывающим перчатки московским попам». Боксер прокомментировал это так: «Мы рождаемся, живем... У каждого есть время, чтобы сделать какие-то плохие или хорошие вещи. И решать о том, куда мы попадем после смерти, в рай или в ад, именно нам. Потому что Всевышний пошел на муки, чтобы мы могли спастись от наших грехов. Так вот и я спасаюсь. Я ездил к ребятам, которых я поддерживаю морально, общаюсь с ними не о пулях или оружии, а о духовном. Так же я общался вчера о спасении своей души. Кто я? Заблудшая овечка, которая хочет найти пристанище, найти врата, в которые войдешь и спасешься».

– Как давно вы были в Крыму?

– Я не был там уже около полугода. И новогодние праздники отмечал в Киеве, потому что теперь я тут живу. Дочка в школу пошла, дети – в садик. А в свой родной любимый Симферополь я езжу, потому что у меня там кумовья, близкие. Там я родился, крестился. Не забывай свои корни. Когда начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал.

– Крым – это Украина?

– Я не попугай, чтобы повторять по сто раз: что, где когда? Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, ваша цель – спровоцировать меня и говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ах ты, пес, предатель!» Кого из вас я предал, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг подымается украинский, гимн играет украинский. Вот мой ответ вам, провокаторы!

Такая реакция Александра Усика вполне понятна. Практически ни одно интервью не обходится без «коварного» вопроса о Крыме и попытке вычислить в украинце «предателя».

В 2014 году Усик заявил, что он «своего мнения не изменил», что «он – украинец» .

«Да, я из Симферополя, но для меня Крым - это Украина. А, что, я должен бежать оттуда что ли? Сейчас я этого не планирую. Это мой дом, я там родился, там родились мои дети", - ранее подчеркнул спортсмен.