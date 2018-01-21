Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66.7 кг) Эррол Спенс одержал убедительную победу над Ламонтом Питерсоном.

Впервые узнавать Спенса начали в 2016 году, когда он одержал яркие победы над известными боксерами Крисом Алгиери и Леонардом Бунду. Эти достижения принесли американцу звание «проспекта» года.

В 2017 году Спенс авансы оправдал. Американец отправился в Англию на бой с Келлом Бруком, где в равном и тяжелом поединке одолел местного боксера нокаутом в десятом раунде. Спенс использовал «рецепт» Геннадия Головкина, разбив Бруку глазницу. Но тот бой оказался единственным для американца в прошлом году. Сейчас же американец настроен на большее. И он этого достоин.

Ламонт Питерсон давно зарекомендовал себя «крепким орешком». В 2011 году он сенсационно победил британца Амира Хана, став чемпионом мира. В последний раз он выходил в ринг в начале прошлого года, когда вернулся себе титул WBA, уверенно переиграв россиянина Давида Аванесяна.

Российский боксер не сумел подстроиться под более мощного американца, но сегодня, наверняка, увидел много лазеек в обороне соперника.

Спенс с первым минут начал диктовать условия боя. Питерсон спрятался за блоком, но блок Ламонта не сильно спасал. К четвертому раунду у Питерсона стал закрываться правый глаз, а уже в пятом Спенс по учебнику боковыми ударами разрушил блок соперника и отправил его на настил.

Питерсон поднялся, но следующие полторы минуты, возможно, были самыми сложными в его жизни. Он был близок ко второму нокдауну. Да и рефери Харви Док имел основания остановить избиение.

С начала шестого раунда Спенс не стал взвинчивать темп. 28-летний боксер работал по результату. Питерсон продолжал пропускать, провалив концовку. Тогда в его углу тренер Барри Хантер впервые произнес: «Мне не нравится, что происходит в ринге. Не разберешься, что делать, остановлю бой».

Питерсон попытался взвинтить темп и стал активнее работать на ногах. Этим он старался свести к минимум количество пропущенных ударов. Даже по блоку. Но Спенс и в этой игре был быстрее, лучше, мощнее. Хантер сдержал слово и снял своего боксера после окончания седьмого раунда.

Такой убедительной победой Спенс дал основания включить себя в топ-10 лучших боксеров мира. В это е число входит и Кит Турман – чемпион в этом же весе по версиям WBA и WBC.

«Спенс — это воздушный шарик, который все пытаются раздуть до пределов огромного шара. Того и гляди, лопнет», – сказал до боя Турман.

До конца года хотелось бы узнать, какой из шариков окажется раздутым. Телеканал Showtime уже работает в этом направлении.