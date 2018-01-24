Специалист рассказал о своих подопечных и поделился впечатлениями от Суперсерии в первом тяжелом весе, дав прогноз на исход полуфиналов.

ВЛАСОВ СПОСОБЕН ПОБИТЬ БОЛЬШИНСТВО ЧЕМПИОНОВ

– Виктор Николаевич, у ваших боксеров видные черты общей школы. Дмитрий Пирог, Максим Власов, Руслан Файфер и Айк Шахназарян чем-то друг на друга похожи. А есть ли среди них ваш любимчик?

– Всегда есть. У меня это – Макс. Хотя не могу назвать его любимчиком. Это боксер, с которым я провел всю свою тренерскую жизнь. Тренирую его с детства. Я никогда не смогу отодвинуть его на второй план. Может, он не самый одаренный, но очень обученный. Я вкладываю в него свои идеи с его детства. Но есть боксеры, которые будоражили мое воображение – это Пирог и Шахназарян. Я много идей придумал для них, стараясь развить их лучшие качества. Они все похожи, стиль общий, но все разные. Я развиваю их лучшие стороны, чтобы они не были однообразными как клоны.

– Наиболее близки сейчас к титульным боям Власов и Файфер. Но насколько они готовы к ним?

– Макс готов. У него наступила боксерская зрелость. У него широкий технико-тактический арсенал, большой опыт на серьезном уровне. У него не должно быть больших проблем. Главная проблема Максима – он не всегда бывает готов физически. Это от природы. Но когда есть время и нам известна точная дата боя, я почти на 100 процентов уверен в его победе.

– В победе над чемпионами мира?

– Да. Совершенно точно, он способен победить большинство действующих чемпионов мира.

– Кто их них способен оказать наибольшее сопротивление?

– Самый неудобный – это Усик. У него любительский стиль хорошего качества. Он одарен природой – движение, выносливость. Много чего у него есть, но он – не опасный боксер. У него нет тяжелого удара и своевременного удара. Он выбрасывает много комбинаций и делает это в движении. Причем на протяжении всего боя. Его трудно достать, поскольку он избегает обострений. Боится тяжелой рубки, поэтому я не могу назвать его зрелищным, но свою работу он делает на отлично, поэтому он прав.

– Файфер готовится к бою с американцем Эндрю Табити, идут переговоры. Руслан готов к такому сопернику?

– К нему-то точно готов. Для Руслана тоже важно быть готовым физически. Технико-тактически он развивается. Опыт у него пока небольшой. Но такой боксер как Табити для него удобен. Неудобны Руслану «темповики». Это боксеры, которые постоянно «сыпят».

– Как Усик?

– Нет. Усик совсем не темповик. Он избегает размена. Он много бьет, но не навстречу. Избегает атак и контратакует. Темповик – это Андрей Князев. Как правило, они мало что умеют, но много идут вперед и выбрасывают ударов. В основном, это мексиканский стиль.

– Марвин Хаглер – темповик?

– Да. Причем качественный. Постоянно держит дистанцию, на которой возможен размен. Не избегает его.

КУДРЯШОВ – ЭТО ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ

– Раз мы говорим о боксерах первого тяжелого веса, давайте затронем тему Суперсерии. Начнем с боя Дмитрия Кудряшова и Юниера Дортикоса. Был ли у россиянина шанс победить? Его техника это позволяла?

– Его техника видна сразу. Он готовит тяжелый удар. У него нет комбинаций. Он – как человек с топором, ходит и готовится отрубить голову.

– Но даже так победить он мог?

– Да, если бы он попал. Но шансов было мало. Дортикос не из суетливых. Он двигается немного, но хорошо чувствует. У него хорошая нервная система. На таком уровне это самое главное. Дортикос спокоен как удав. Он хорошо рассчитывал дистанцию, время и удар. Даже разовый удар кубинца опасен. У Дмитрия тоже тяжелый удар, но вопрос в том, кто более рассчетлив, и у кого крепче нервы. Это подвело. И, конечно, довольно бедный тактический арсенал.

– А у Кшиштофа Влорадчика были шансы на победу над Муратом Гассиевым?

– Влодарчик доживает свой век. Он довольствовался тем, что просто попал в этот турнир. Его возможности очень маленькие. Он – истраченный тяжелыми боями боксер. И его заблочный бокс малоэффективен, когда соперник большой и держит дистанцию. Если соперник подходит близко, Влодарчик может рассчитывать на ошибку. Ударить незаметно коротким ударом слева, а в поединке с Гассиевым у него шансов не было.

– Полуфинал Гассиев – Дортикос. Шансы 50 на 50?

– Это лобовой бой, в котором сойдутся два «монстра». Оба опасны. Как сложится? Многое зависит от психологического состояния боксера на данный момент. Если у Гассиева получится легко и без напряжения начать, показать легкость и затем добавить силовой бокс, его шансы возрастут. В этом бою все на тоненького.

ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЛАСОВ ПРОВЕЛ БОЙ С УСИКОМ

– В другом поединке встретятся Александр Усик и Майрис Бриедис. Украинец – безоговорочный фаворит?

– Да.

– Интриги нет?

– Да. Я не говорю, что Бриедис – плохой. Он удобен Усику. Александр должен соперника обыграть.

– Усик победил хороших боксеров Марко Хука, Кшиштофа Гловацки, Табисо Мчуну. У него есть недостатки?

– Конечно. Это разговор серьезный и долгий. Вкратце, это боязнь крайней агрессии. Он совершенно точно боится очень агрессивных боксеров. Другое дело, что таких боксеров сейчас мало.

– А он с такими вообще встречался?

– Нет. Агрессивные были, но их агрессия быстро заканчивалась из-за скорости Усика. Если агрессивный боксер будет готов физически, если он будет «закатывать» повторные атаки, Усику будет очень тяжело.

Я бы хотел, чтобы Макс с ним провел бой. Если не сейчас, то позже. Хотя это самый неудобный соперник для Власова. Рассчитывать на победу трудно, но я знаю, как с ним боксировать. Мне бы хотелось подготовить боксера против Усика.