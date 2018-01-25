Напомним, что бой украинца Александра Усика с латышом Майрисом Бриедисом встретится в Риге 27 января, а 3 февраля россиянин Мурат Гассиев проведет бой с кубинцем Юниером Дортикосом.

ГАССИЕВ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ДОРТИКОСА ДОСРОЧНО

- Григорий, когда мы с вами в последний раз обсуждали Суперсерию, вы не могли назвать ее фаворита. Что с тех пор изменилось?

- Если я правильно помню, я все-таки назвал двух фаворитов – Гассиева и Усика.

- Нет, тогда вы сказали, что даже у Кудряшова есть шансы.

- Ну, может быть, чуть попозже я это говорил. На мой взгляд, именно Гассиев и Усик имеют наибольшие шансы, чтобы оказаться в финале. А что будет там – посмотрим.

- Если говорить о конкретных боях, то начнем с поединка Кудряшова и Дортикоса. Увидели ли вы в действиях кубинца что-то новое?

- У Юниера главную опасность представляет правая рука. Удар справа очень тяжелый, увесистый. И у Дортикоса в арсенале несколько способов по выходу на этот коронный удар. Но если эту правую руку у кубинца «выключить», то уровень опасности с его стороны заметно снижается. Я не утверждаю, что Дортикос – боксер одного удара. Повторю, он может по-разному выйти на этот удар. Но, если попытаться детально изучить его манеру, то Юниер станет тем боксером, с которым вполне можно боксировать, а что главное, побеждать. А Гассиев это может сделать и досрочно.

- Влодарчик в поединке с Гассиевым был тем же боксером, что боксировал с Григорием Дроздом или это был уже другой человек?

- Влодарчик трехлетней давности выглядел лучше. Сейчас дает знать о себе возраст и число боев. Их он провел за 50. И многие из поединков были очень тяжелыми. И бой с Дроздом был далеко нелегким.

- Да и с Чахкиевым…

- Верно. Влодарчик его победил, перехитрил. Но как складывался бой! Да, поляк выиграл, но Рахим отнял у него немало здоровья.

Конечно, в бою с Гассиевым на ринг вышла далеко не самая лучшая версия Влодарчика. Мурат разобрался с поляком так, как не ожидали даже те, кто считал, что Влодарчик уже на спаде. Настолько уверенно и спокойно Гассиев победил Влодарчика, что будто это для него не соперник.

- Многие отметили, что Мурат в этом бою выглядел очень уверенно. Даже по сравнению с поединком с Лебедевым. В чем именно Гассиев прибавляет? Есть ли еще фундамент, на котором можно построить что-то еще Мурату? И нужно ему что-то новое накануне боя с Дортикосом?

- Конечно, перед боем с кубинцем нужно искать какие-то новые фишки. Несколько хитростей и задумок на этот бой нужно обязательно припасти. Потому что на столь высоком уровне именно такие мелочи, козыри зачастую и определяют судьбу боя. Конечно, любому боксеру, кем бы он ни был, где бы не находился, сколько титульных боев не имел в карьере, нужно маленькие шажочки в своем развитии делать.

В автогонках есть такое понятие, как «возить» за собой соперника. Получается, что ехать за кем-то легче, чем следовать впереди одному. Когда есть лидер, ориентир, тебя могут быстрее догнать. Гораздо быстрее, чем тебе кажется. Поэтому, даже если ты в своем развитии уехал очень далеко, нужно эти шажочки вперед делать.

В любом случае Мурат сейчас не на самом верху. А там он окажется, если выиграет весь турнир. Я очень на это надеюсь. Но даже, если и это случится и Мурат выиграет турнир, ему все равно нужно прогрессировать и поднимать планку.

В ВОЗНЕ БРИЕДИС СИЛЬНЕЕ УСИКА

- Про Александра Усика и Марко Хука. Усик, наверное, подтвердил статус фаворита, а как выглядел Хук? Также на спаде, как и Влодарчик?

- Мне кажется, что нет. У Марко в карьере было много затяжных боев. Думаю, что он настолько физически постарел, что на высочайшем уровне ему ничего не светит. Он износился. Безусловно, в свое время Хук был очень сильным боксером, но его время уже ушло. Вряд ли он что-то на высоком уровне уже покажет. Может быть, каких-то середнячков он еще побьет, но с лидерами, думаю, ему уже тягаться не удастся.

- Перес - Бриедис. Единственный человек, которому понравился этот бой – Дмитрий Лучников, который работал в углу Майриса. Понравился ли тебе этот бой? Как на фоне сгонки веса выглядел Перес?

- Мне кажется, что Перес хорошо выступил. Да, многие говорят, что бой получился незрелищным. Но, по моему мнению, Перес выглядел достойно. Но и Бриедис показал, что он не так прост, как выглядит. Любой, кто дрался с ним в ринге и спарринговал, подтвердят: Бриедис – очень хитрый боец.

- Поединок против Бриедиса будет для Усика самым сложным?

- Однозначно. Мне кажется, что это самый-самый значимый вызов в карьере Усика на данный момент. Впрочем, и для Бриедиса тоже. Здесь можно сказать, что полуфинал для каждого из них – самое серьезное испытание.

- Насколько Бриедису нужно измениться, чтобы хотя бы сравняться с Усиком? Кажется, у Бриедиса очень мало шансов.

- Усик, безусловно, фаворит. Но мне кажется, что не нужно однозначно говорить об отсутствии шансов у Бриедиса. Наоборот, думаю, что довольно ощутимые шансы у него есть. Во-первых, у Бриедиса удар тяжелее. Насколько Усик будет физически способен вытащить бой, в котором Бриедис начнет возню. В хорошем смысле слова – на ближней дистанции, с клинчами. Бриедис физически очень хорошо готов. Например, есть сомнения, что Усик сможет все 12 раундов держать Бриедиса на дистанции и не подпускать его к себе. 12 раундов нарезать круги по рингу для боксера первого тяжелого веса, при всей феноменальности Усика, просто невозможно. Придется все-таки с Бриедисом где-то пободаться, а это уже другая игра. И мне кажется, что в ней сильнее Бриедис. Там его шанс. Попробовать измотать Усика на ближней дистанции.