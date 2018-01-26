Владимир Келеш родился в Казахстане. Вырос в Молдавии, и долгое время был чемпионом страны на любительском ринге. Затем он переехал в России и начал профессиональную карьеру. Владимир провел четыре боя и одержал четыре победы, но уже был спарринг-партнером таких гигантов как Майрис Бриедис, Марко Хук и Кшиштоф Гловацки.

Корреспондент «Советского спорта» поговорил с Владимиром о предстоящем поединке Бриедиса с Александром Усиком, и узнал, почему он согласился на бой с Алексеем Папиным.

УСИК НА КУРАЖЕ

– Сколько раз вы спарринговали с Бриедисом? Какие впечатления оставил Майрис?

– Спарринги длились две недели. Всего было семь спаррингов. Каждый спарринг длился три-четыре раунда. У Бриедиса было несколько спарринг-партнеров на смену, чтобы они всегда были свежими. Впечатления остались хорошие. Майрис – спокойный и скромный человек. Разговаривает на русском языке. Он – сам по себе. В своем кругу, может, более общительный, но с нами разговаривал на уровне «привет», «пока» и «как дела». В целом, нормальный человек без каких-то замашек.

Он – силового плана боксер. Постоянно оказывает давление. Ищет моменты для удара. Интересный. Мне с ним работать понравилось.

– Как возник вариант со спаррингами с ним?

– Латвийский менеджер написал мне в «фейсбуке». Это было еще за пару месяцев до спаррингов. Возможно, они видели мои бои, и им нужен был левша.

– Сами напрямую не спросили об этом?

– Нет. Я понимал, что Майк Перес – левша. Может, манера ведения боя у нас была схожа. Честно, не интересовался. Позвали – приехал – получил удовольствие – заработал.

– Терпеливый, выносливый, хитрый. Обычно так характеризуют Бриедиса, но при этом добавляют, что ему не хватает школы. Насколько это справедливо?

– Как сказать… Он пришел из кикбоксинга. Со временем за счет боев он в школе поднабрал неплохо. И я не исключаю, что в Латвии другая направленность школы. Может, они сразу обучают на профессионалов. У нас же сильно развита любительская школа бокса. В профи немного другая направленность – больше на физику, нокаутирующий удар. Критерии, названные вами, справедливы, но про школу я не соглашусь. Бриедис хорошо боксирует, притом, что он думающий боксер. Он не лезет на рожон, пропуская удары.

– Общались ли с Бриедисом за пределами зала? Обнаружили общие интересы?

– Нет, такого не было. У нас были рабочие отношения. В день отдыха встретились в бассейне. Поплавали, но все равно каждый занимался своими делами. Общих интересов не было.

– Все специалисты, с которыми я говорил, считают фаворитом Усика. Я не слышал ни одного голоса, который сказал, что Бриедис – фаворит боя. Будете первым?

– В любом случае, вы общались не с одним боксером и видели не один бой. Бокс непредсказуем. Списывать со счетов Майриса нельзя. «Лаки панч» может быть и все, что угодно. Понятно, что Александр – олимпийский чемпион. Он на кураже. У него все получается. Но списывать Майриса нельзя. Фаворита в этом бою я назвать не могу.

ХУК ХАЛТУРИЛ

– Вы спарринговали также с Кшиштофом Гловацки и Марко Хуком. Сравните их с Бриедисом.

– Знаете, все они – силовые боксеры, но все отличаются. Кшиштоф – левша и он «заряжен» на дальнюю руку. Причем далеко бьет. У каждого что-то свое наработано. С Хуком я работал, когда он готовился к Усику. Считаю, что он не выкладывался на самом деле. Ему это уже надо. Можно считать, что он завязал с боксом. Может, проведет еще бой. К подготовке он относился халатно. Раньше он был интереснее. Вроде он спарринговал и выкладывался, но одновременно было видно, что и недорабатывал. Майрис работал с желанием. У него горели глаза. И с ним было неудобно боксировать.

– Ваш вес богат хорошими российскими боксерами: Гассиев, Лебедев, Власов, Файфер, Кудряшов. С кем-нибудь пересекались?

– Пару раундов провел с Кудряшовым. Особо не тренировались. С Файфером я боксировал еще по любителям в 2010 году. Я выступал за Молдавию в Монголии на чемпионате мира среди студентов. Мы встретились в первом бою, и я ему проиграл в одно очко. Он тогда выиграл чемпионат мира по студентам. С остальным не работал.

ГАССИЕВ ПОБЕДИТ ДОРТИКОСА

– Второй полуфинал. Что ждете от поединка Мурата Гассиева и Юниера Дортикоса?

– Гассиев должен выиграть бой. Дортикос – опасный боксер. У него хорошая любительская школа. За Кубу он много боксировал, но склоняюсь к досрочной победе Мурата. В любом случае, у них будет интересное противостояние.

– Сам Дортикос вас удивил в бою с Кудряшовым?

– Я понимал, что Дмитрию будет непросто. Проблемы нашего бокса – боксеры слишком долго сидят в домашних стенах. Нужно боксировать на чужом ринге. Там другой бокс, боксеры и менталитет. А здесь так получилось, что записались в Суперсерию. Вышел на чужой ринг с непростым соперником и такой результат.

БОЙ С ПАПИНЫМ? Я НЕ ПОДСТАВЛЯЮСЬ

– 17 марта будет бой спарринг-партнеров Усика и Бриедиса – Алексей Папин против вас. Как возник такой вариант?

– Со мной связались буквально после праздников из «Мира бокса» и предложили провести бой. Если не ошибаюсь, мы должны были встретиться с Папиным еще пару лет назад. Тогда диалог не сложился. Сейчас спросили, на каких условиях я готов встретиться, я рассказал. И мы согласились.

– Папин на подъеме. Он только что одержал самую большую победу в карьере. Зачем вам подставляться?

– Почему подставляться? Никто не подставляется. Я понимаю, что пишут диванные «воины». Ну, и хорошо, что меня не знают. У меня были достойные соперники. Это в профессионалах у меня четыре боя, но до этого я боксировал в лиге WBS (World Series Boxing), а там были первые номера своих стран и бои были не хуже, чем в профи. Я выступал в этой лиге три года подряд.

– Если говорить о гонорарах, насколько бой с Папиным будет выгоден по сравнению с другими?

– Предыдущие бои прошли на энтузиазме. Хотелось побоксировать. Это как наркотик. Полжизни занимаешься любимым делом, поэтому хочется подраться и проверить себя. Да и с Папиным тоже. Вы же понимаете о чем речь?

– Да, но если Папина ведут постепенно, вас, такое ощущение бросают под каток.

– Это мое решение. У меня нет менеджера и промоутера. Мне предложили, а почему нет? Я хочу проверить свои силы.

– Одна из первых ссылок о вас в интернете – это то, что вы работаете тренером в Академии бокса. Я лично не помню, успешных боксеров, совмещавших работу тренера…

– Люди тренируются, потому что хотят научиться боксу. У них нет соревновательных целей. Мои тренировки проходят под руководством Сергея Витальевича Кубышева. Меня все устраивает. Мне хватает времени на работу и тренировки.

– Вопрос заключался и в том, что вы – тренер, и у вас есть тренер. Конфликты на этой почве бывают?

– Нет. В таких моментах я послушный. Ты выкладываешься, работаешь, но не видишь своих ошибок. Со стороны всегда виднее. Даже в бою. Готовиться без тренера – не слишком хорошая идея.

СРАВНЕНИЕ С ДРАКУЛОЙ? ОБДУМАЮ

– Вы сами давно занимаетесь боксом?

– Уже лет 15. Я родился в Казахстане, но по роду службы отца много переезжал. Конечным пунктом, где рос, было Приднестровье, город Тирасполь. Там и начал заниматься боксом.

– Выигрывали какие-нибудь турниры?

– Был чемпионом Молдавии с 2007 по 2013 год включительно. Участвовал в чемпионатах мира и Европы, но до медалей не добирался. Выигрывал бой-два.

– Интересно узнать происхождение вашей фамилии. Что она означает?

– Я даже не знаю. Моя национальность – гагауз. Она тюркоязычная, но мы - православные. Происхождение фамилии относится к заводчикам лошадей.

– По звучанию она напоминает Трансильванию. Ведь ваше имя и фамилия созвучны с Дракулой, которого в народе называли Влад Цепеш. Сравнивали ли вас раньше и думали о таком прозвище?

– Нет. Это впервые. Но подумаю.

– Почему в итоге переехали в Россию?

– Последний год я выступал в WSB за Азербайджан. У них начинался олимпийский цикл, и они стали привлекать местных боксеров. Я был как легионер. Держать меня не было смысла. Я вернулся домой, пробыл там месяц. В Молдавии многое поменялось, и я решил переехать в Москву, чтобы там заняться тренерской деятельностью и попробовать себя в профессионалах.

– Какую цель себе ставите в профессионалах – заработать или завоевать?

– Не будем исключать, что заработать. Завоевать? Для этого нужно иметь менеджера, промоутера и спонсора. Кто знает? Выстрелим, дальше видно будет.

– И в этой связи вы понимаете, какое значение имеет поединок с Папиным?

– Конечно, об этом и говорю.