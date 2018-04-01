В субботу в Кардиффе Александр Поветкин нокаутировал в 5-м раунде британца Дэвида Прайса. Только не очень понятно, чего он этим добился.

Вы всегда с определенной долей уверенности можете утром предсказать, что вечером солнышко зайдет, но даже гидрометцентр не может сказать в точности, какая погода будет восхода до этого самого заката.

Примерно так было и в этом бою. Было ясно, что закончится он тем, что Прайс со своей стеклянной челюстью упадет. Более-менее уверенно можно было предположить, что случится это где-то ближе к середине боя, но не очень понятно было, как сложится сам его бой с Поветкиным до этого неизбежного финала.

А сложился не совсем просто. В первом раунде Поветкин активно присматривался к своему огромадному сопернику, но в целом уверенно и легко переигрывал его. Бил в основном боковые с обеих рук, иногда переходил на корпус. Что касается Прайса, то он вовсе не выглядел такой оглоблей, какой был временами раньше. Парень явно чему-то научился. До боя я его сравнивал с жирафом, стоящим на одной ноге. Нет, теперь он всегда стоял, как минимум, на двух, а часто даже и на трех ногах. Четвертая тоже искала почву, но находила редко. И все же британец совсем не смотрелся калекой.

Более того, во втором раунде он показал, что не только Поветкин присматривался к нему, но и он к Поветкину. И даже что-то увидел. Во всяком случае, он начал бить. Сначала джебы, а потом все чаще подключал и силовые удары. Комбинировать их он так толком не научился, но что-то делал и, что совсем неприятно, временами даже попадал, и слева и справа, и удары его совсем не были эротическими поглаживаниями. Даже чуть-чуть беспокойно стало.

В третьем раунде беспокойство сначала ушло, а потом пришло с новой силой. После довольно равного начала, Поветкин поймал Прайса и нанес чистый левый боковой. Прайс рухнул, но он был в сознании, потому что яростно стукнул кулаками по настилу ринга. Британец явно полагал, что мог и не пропускать этот удар.

Он встал и дальше действовал очень уверенно. Поветкин проводил довольно много ударов по обоим этажам но почти никогда не удавалось это сделать чисто. Прайс отлично перекрывался, благо перекрываться было чем: длиной рук, в отличии от вестибулярного аппарата, Господь его не обидел. Он без больших проблем достоял раунд до конца, а на последних секундах пробил очень хороший левый боковой, и Поветкин попятился! Нет, сердце не дрогнуло, но неприятно в тот момент было не только Александру.

Канаты не дали Александру упасть, но рефери отсчитал нокдаун, и это (о простите меня, все отмороженные и ошпаренные) не было ошибкой. Я уверен, что Поветкин мог бы продолжить бой и без отсчета, если бы в раунде осталось время, но, по правилам, если упасть тебе не дали только канаты, это нокдаун.

Если я чего и испугался, так только того, что бой несколько затянется. Тем более, что в четвертом раунде Прайс опять выглядел совсем неплохо. Временами попадал, в том числе и справа, что было совсем неприятно, но Поветкин контролировал бой и ждал своего часа.

В пятом раунде он настал. Прайс научился боксировать, но координации научиться по-настоящему нельзя. Ее природный недостаток его и сгубил. Он некстати опустил левую руку, когда Поветкин был близко, и Александр пробил правый боковой в висок.

После этого удара Прайс выглядел так, как будто, если бы ему сказали, что он не на ринге в Кардиффе, а на пляже на Лазурном берегу, он бы поверил, хотя каким-то чудом и остался на ногах. Но спрашивать было некому, некогда и незачем. Поветкину понадобилась доля секунды, чтобы оценить, как потрясен его соперник. После этого он нанес левый боковой на скачке, и теперь Прайс упал так, как будто из-под него выдернули ринг.

Вот и все. А что дальше?

Ходят какие-то слухи (я подчеркиваю, именно слухи), что существует некая договоренность, что теперь Поветкин может получить бой с чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBAи IBF Энтони Джошуа, если он победит чемпиона мира по версии WBO новозеландца Джозефа Паркера (когда я это пишу, бой Джошуа с Паркером только начался). Не знаю. Не уверен. Джошуа Поветкин не очень нужен. Статус Прайса был не таков, чтобы победа над ним что-то гарантировала, а подстольные договоренности плохи тем, что, если их нарушат, ты не можешь обратиться в суд. В самом деле, что ты скажешь в суде: «Мы тут под столом договорились»?

Джошуа (если он победил, вы это уже знаете, а я нет) теперь, скорее всего ждет бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Если тот будет уж очень выпендриваться, Джошуа может провести еще один бой с соотечественником Диллианом Уайтом. Так что Поветкин, в этом списке идет, в лучшем случае, третьим. А может быть, и пятым, и десятым. Что у британских промоутеров на уме, я не знаю.

Так что пока я пойду смотреть бой Джошуа-Паркер, а там время покажет.