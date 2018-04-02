Главный тренер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов заявил, что победитель первенства Европы среди юниоров Муслим Гаджимагомедов и серебряный призер турнира Альберт Батыргазиев подтвердили свой высокий уровень мастерства и лидирующие позиции в национальной команде.

О качестве бокса

Здесь можно выделить и Альберта Батыргазиева, и Муслима Гаджимагомедова - они не только являются лидерами сборной до 22 лет, но и лидерами национальной сборной в своих весовых категориях, что они подтвердили на этих соревнованиях. Оба - молодые боксеры, при правильной работе с их стороны и со стороны тренерского штаба мы имеем хороших потенциально перспективных боксеров, способных успешно выступать и на мировых чемпионатах, и на Олимпийских играх 2020 года.

О золоте Владислава Савостьянова

Что касается Савостьянова, я считаю, что в первых двух раундах он был лучше, а третий проиграл без вопросов. Здесь нужно в целом анализировать выступление Влада, потому что не было стабильности, в каждом бою были провальные раунды, есть вопросы, на которые нужно получить ответы и исправить ошибки.

О золоте Ислама Абумуслимова

Здесь нас всех приятно порадовал Ислам Абумуслимов. Я на него сделал ставку еще после чемпионата страны, но буквально за месяц до первенства у него начал расти вес. Стоит похвалить и отметить работу нашего диетолога Натальи Толкачёвой, которая прекрасно справилась с задачами и помогла не только Исламу, но и всей команде. Ислам смог показать качественный бокс и ни в одном бою не оставил никаких сомнений. Но, скорее всего, следующие соревнования он будет проводить в другой весовой категории - 52 кг, потому что ему пришлось сгонять порядка 6 кг веса.

О медальном плане

Мы выполнили медальный план, поставленный перед нами Федерацией бокса России: у нас по плану было 3 золотые медали и первое командное место. Я считаю, что мы должны были иметь 5 медалей здесь, учитывая качество бокса: в весе 56 кг Белоусов Руслан, у которого в четвертьфинале с румынским боксером украли победу. И сегодня в весе 60 кг мы все прекрасно видели. Я считаю, что это был бы справедливый итог выступления нашей команды. У нас безусловно есть время и мотивация для роста и подъема в медальном плане. Тем более, что наша команда среди боксеров 19-22 лет была создана всего 2,5 месяца назад, и многие ребята в нашей команде новички. В целом я считаю, что мы нормально выступили.