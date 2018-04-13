Окончательно нам этого еще, вроде бы, не сказали, но кажется, что финальный бой суперсерии между чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBA и IBF Муратом Гассиевым, который должен был состояться 11 мая в Джидде, Саудовская Аравия, перенесен. Это касается и места и времени. По крайней мере, такой вывод можно сделать из микроблога Twitter организаторов боя - Калле и Ниссе Зауэрландов.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2 — Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) 12 апреля 2018 г.

Когда-то давно, когда это было еще можно, у меня был друг-англичанин, и он рассказывал мне, как приехал в одну крупную арабскую страну на переговоры к некоему принцу и в назначенный день явился во дворец, где ему сообщили:

- Принц на охоте.

- А когда вернется? - спросил мой друг.

- Ну, через месяц, другой, - ответили ему.

Дальше мой друг перечислил все то, что разные шейхи за короткий период времени купили непонятно зачем, всякие баснословно дорогие самолетики, кораблики, танчики, машинки и все такое. Ну, правильно: маленькие мальчики играют в маленькие игрушки, а большие – в большие.

Когда я впервые услышал о том, что бой Усика и Гассиева состоится в Джидде, честно говоря, воспринял это как несмешную шутку, и теперь может оказаться, что был прав.

Нет, ну в самом деле, зачем в Джидде бокс, если только боксеров не усадят на одногорбых верблюдов, после чего кулачные бойцы начнут драться на своем втором этаже, быть может, надев перчатки на палки, чтобы доставать друг друга, а на первом их скакуны начнут кусаться и плеваться? Тут была бы хоть какая-то привязка к местному колориту, а если без нее, то зачем в Сахаре водное поло, в Гренландии – пляжный волейбол, а в Саудовской Аравии – бокс?

Пока официального подтверждения отмены или переноса боя нет, но слухи об этом ходят уже пару недель, а тут еще появился уже упомянутый твит Зауэрландов. Видимо, какой-то принц из Джидды уехал на охоту, а оставшиеся принцы решили, что им такой бокс, без верблюдов, не нужен, и вся история с боем Усика с Гассиевым была спущена на тормозах.

Если так, то где и когда состоится бой Усик-Гассиев, который неизбежно должен был стать одним из самых интересных, кассовых и непредсказуемых в нынешнем сезоне?

Наши авторитетные боксерские органы никогда не скрывали, что хотели бы провести этот бой в России, и я буду крайне удивлен, если узнаю, что они не выходили на Усика и не делали ему интересных предложений. Также они обязательно должны были выходить на Зауэрландов, возможно, на промоутерскую фирму K2, ведущую дела Усика, а также на его менеджера Эгиса Климаса. Все эти люди любят интересные предложения и, думаю, с интересом их выслушают.

Сам Александр Усик ранее не раз говорил, что готов драться с Гассиевым где угодно, в том числе и в России. Украинский боксер – человек абсолютно уверенный в себе, и такой его подход не удивляет.

Тем не менее, я не уверен, что бой Усик-Гассиев может произойти в Москве по ряду причин.

Во-первых, в Украине недавно принят закон, по которому спортсмены этой страны не имеют права принимать участие в соревнованиях на территории России. Этот закон может нам сколько угодноне нравиться, но он есть, и он был принят не «под бой» Усика с Гассиевым, о проведении которого в России тогда и речи не было.

Во-вторых, если украинская сторона не захочет проводить бой в России, в современном политической ситуации заставить ее пойти на этот шаг никто не сможет. Себе дороже обойдется. Те же Зауэрланды вряд ли станут уж очень жестко давить на украинцев. Скорее, если сочтут это нужным, постараются уговорить.

В-третьих, и это уже мое личное мнение, я не уверен, что этот бой вообще стоит проводить как в России, так и в Украине. Я равно против обоих этих вариантов, последний из которых, кстати, и не обсуждается. Хорошо бы что-то нейтральное: Рига, Минск, Берлин… Мало ли на свете мест, где никто ни с кем не воюет? Так всем будет спокойнее. В том числе и Мурату Гассиеву, которого в случае проведения боя в России перегрузят ответственностью, как пять лет назад перегрузили Александра Поветкина перед боем с Владимиром Кличко. Говорить же о поездке Гассиева в гости (как и Усика) - вообще не стоит, это крайне двусмысленно. Впрочем, если стороны договорятся без давления друг на друга, то все можно и возможно, однако своего личного предательского мнения я не изменю.

Остается только ждать решения. И самого боя - который должен стать украшением 2018-го.