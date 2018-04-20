5 мая чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в категории до 72,6 кг Геннадий Головкин все-таки выйдет в ринг. Естественно, не против суперзвездного рыжего мексиканского счастья Сауля «Канело» Альвареса, которого, видимо, враги с помощью подложенного в тарелку куска мяса с запрещенным препаратом кленбутеролом, вывели из игры, а против американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна.

Мне искренне жаль Геннадия Головкина. Он оказался сейчас в положении человека, которому за многолетнюю тяжелую работу пообещали «Роллс-Ройс», а когда он ее уже почти выполнил, сказали: «Знаешь, дорогой, нету твоего «Роллс-Ройса». То ли шейх какой-то перекупил, то ли плыл он к нам на пароме и не доплыл. Утонул. Или не утонул, а был продан налево. Твоей вины в этом конечно, нет, но «Роллс-Ройса» тоже нет. Есть «Мазда». Новая. А что? Отличная машина! Не Лада «Калина», на которой, между прочим, даже президент Путин не счел зазорным для себя ездить. Многие не могут себе такую позволить. В смысле Ладу. И уж тем более «Мазду». Так что вот тебе ключи, а вот машина».

Я это не к тому, что Альварес – «Роллс-Ройс», а Мартиросян – «Мазда». Качественная разница между ними, может быть, и меньше, а вот «количественная», то есть выражающаяся в денежных знаках, которые Головкин должен был получить за бой с Альваресом, и теми, которые получит теперь за бой с Мартиросяном, примерно такая. Где Геннадий найдет мотивацию на этот бой, я не знаю, и в этом таится известная опасность, потому что боксер Мартиросян хороший.

Собственно, мы даже не знаем, какой он сейчас боксер, и сам он не знает, так как два года не выходил в ринг. Может, заржавел, но лет ему немного, всего 32, так что вряд ли. А может, как раз отдохнул от своей не слишком удачно сложившейся карьеры и сейчас выступит куда лучше прежнего. Такое тоже бывает. И вовсе не так редко.

Сам я помню Мартиросяна, что называется, с младых ногтей. О восемнадцатилетнем парне довольно много говорили перед Олимпиадой-2004 в Афинах. Однако там он провел всего два боя. В первом уверенно выиграл у алжирца Бенамара Мескина, показав при этом молодой, пренебрегающий защитой бокс. Не надо было быть экспертом, чтобы понять, что такая манера не принесет ему большого успеха с более опытными бойцами. Она и не принесла. Во втором бою он проиграл опытному кубинцу Лоренцо Арагону.

Тем не менее, у Мартиросяна просматривался неплохой потенциал. Еще помню одну особенность его боевого стиля. Он показал удивительное для такого молодого парня знание не самых корректных приемов, словно его им специально учили. Например, в клинчах все время норовил ударить плечом в челюсть.

Профессиональную карьеру Мартиросяна выстроили грамотно, но как-то излишне осторожно. Он одержал победы в тридцати двух боях, а в 2012 году встретился с беглым кубинцем Эрисланди Ларой. Победитель этого боя должен был встретиться с чемпионом мира по версии WBC в категории до 69,9 кг, но победителя в этом бою не обнаружилось. Он закончился вничью после 9 раунда, так как у Мартиросяна разрослась сечка, возникшая от удара головой. Может, и непреднамеренного, но с этого момента в карьере Мартиросяна начался тяжелый период.

С 2013 по 2016 годы он провел семь боев. Выиграл только четыре из них против не самой сильной оппозиции. А тем троим, которые представляли собой оппозицию более сильную, Деметриусу Андраде, Джермеллу Чарло и уже знакомому нам и ему Эрисланди Ларе, проиграл. Ни одно из поражений не было сокрушительным, все по очкам с небольшим разрывом, а Андраде – еще и при разногласии судейских голосов, но как-то после этого было решено, что Мартиросян уже допрыгнул до своего потолка и пробить его ему не суждено.

Это он и попытается опровергнуть 5 мая. Сколько процентов лично я даю на то, что ему это удастся? Ноль процентов. Особенно учитывая, что у Мартиросяна всего месяц на подготовку. Если повезет, и Головкин выйдет совсем не настроенным на ненужный ему бой, Мартиросян продержится до второй половины. Если не повезет – все может закончиться и в первой. Не потому что Мартиросян плох, а потому что Головкин очень хорош. Вполне возможно, что это станет последним боем Мартиросяна. По крайней мере, на таком уровне.

А вот что ждет Головкина после этого боя – вопрос куда более сложный. Строго говоря, ему нужен только Сауль Альварес, с которым он и должен был встретиться 5 мая и который, конечно, совершенно случайно наелся кленбутерола, из-за чего бой и сорвался. Подумаешь, не то мясо съел. Чего в этой жизни не бывает? Другой вот шел-шел, споткнулся и упал прямо носом в кокаин, вдохнул от неожиданности, а его теперь все наркоманом считают. А некоторые особо недоверчивые циники еще утверждают, что за раз столько кокаина не то что случайно, а даже нарочно не вдохнешь.

Самое главное, что Головкин заинтересован в том, чтобы Альвареса простили как можно скорее, так как отсрочка работает на куда более молодого «Канело». Так что он сейчас меньше всех заинтересован в том, чтобы антидопинговые чиновники оказались уж очень суровыми.

И вот как раз подоспела информация, что они не оказались. Альварес дисквалифицирован всего на шесть месяцев, считая с февраля, так что в сентябре он сможет выйти против Геннадия Головкина. Тут, правда, уже возникли другие сложности. IBF требует, чтобы Головкин защитил свой титул против их официального претендента украинца Сергея Деревянченко. Собственно, пока не ясно, сохранит ли IBF свой титул за Головкиным даже сейчас. Однако совершенно ясно, что, если Головкин вынужден будет выбирать между боем с Саулем Альваресом и титулом IBF, он выберет Альвареса. Потому что титул IBF по сравнению с боем с Альваресом, это как раз то же самое, что Лада «Калина» по сравнению с «Роллс-Ройсом».