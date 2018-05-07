Известный российский тренер Геннадий Машьянов, работающий с Дмитрием Биволом и Сергеем Кузьминым, заявил, что преимущество чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадия Головкина над претендентом из США Ванесом Мартиросяном было подавляющим.

Напомним, что Головкин победил Мартиросяном нокаутом во втором раунде.

– Этого и следовало ожидать. Никаких вариантов у Мартиросяна не было, – говорит Геннадий Юрьевич.

– Накануне боя я сделал ролик, который назвал Big Drama Mismatch. Это название соответствует содержимому боя?

– Однозначно. Силы были неравные. Не знаю, почему команда Головкина остановилась на кандидатуре Мартиросяна. Может быть, они исходили из того, что большая армянская диаспора живет в Лос-Анджелесе. И местные жители придут на бой.

– В том числе. Команда Головкина это и не отрицала.

– Я Мартиросяна и его отца давно знаю. Мы тренировались в одном зале. Ванес хорош с теми, кто находится на уровне или ниже. С более сложными боксерами он начинает теряться, что и произошло. Ванес на уровень ниже, чем Головкин. Тем не менее, в конце первого раунда ему удалась комбинация из трех ударов.

Я, конечно, всегда за Гену болею. Мне он очень симпатичен как боксер и человек. Но в этом бою, а также в одном из предыдущих – с Дэниелом Джейкобсом он слишком прямолинейно шел вперед и пропускал ненужные удары. С боксерами уровня Джейкобса и Альвареса, а я считаю, что Дэниел сильнее Сауля, Гене сложно. И бой с Джейкобсом был очень близким. Победу можно было дать в любую сторону. Мне больше понравился Джейкобс.

– Накануне боя Мартиросян заявил, что его прозвище – «Кошмар». Он сам пойдет вперед и будет действовать активно в поединке, чтобы это прозвище оправдать. Насколько это ему удалось?

– Я увидел только всплески этой агрессии в конце первого раунда. Все остальное время он защищался и спасался бегством от Головкина. Особого желания боксировать с его стороны не было видно.

– Как оцените форму Геннадия Головкина? Он все еще топовый боксер?

– Он, конечно, топовый боксер. Каким он может еще быть? Чемпион мира по трем версиям. Как он может быть не топовым. Единственный человек, который устроил ему близкий бой – это Джейкобс.

– Может, Головкину стоит попробовать силы в новом дивизионе?

– Там конкуренция будет высокой. Думаю, что он правильно делает, что остается в среднем весе. Там есть ряд боксеров, которых он не пройдет. Те же Давид Бенавидес и Хильберто Рамирес. Это боксеры высокого уровня. С ними спарринговал Дмитрий Бивол.

Бенавидес – не очень техничный, скорее рубака-парень. Пытается переломать соперника. Рамирес – очень техничный боксер. С ним было интересно спарринговать. Дима сумел ему показать, что он не самый техничный боксер. Бенавидес провел с Биволом один спарринг и отказался в дальнейшем. Так что я считаю, что Головкину нет смысла подниматься в весе.

– Накануне боя между Головкиным и Бернардом Хопкинсом произошел небольшой конфликт. Дело в том, что это защита титула стала для Геннадия 20-й. И он повторил достижение Хопкинса, заявив, что уровень его оппозиции лучше, чем у американца. Что думаете вы?

– Я бы так не сказал. Мне кажется, что соперники у Хопкинса были сильнее.

– Следующий бой Геннадия Головкина, скорее всего, пройдет против украинца Сергея Деревянченко. Этот бой сложится так же как Головкин – Мартиросян?

– Это уже будет конкурентный бой. Деревянченко – очень техничный парень. Он не сломается, как Мартиросян. Ванес не получил такого серьезного урона, чтобы отказаться от боя. Он мог продолжить бой. Не захотел.

– Сломался.

– Да. Еще перед боем. Он выходил обреченным. С Деревянченко будет другая история. Его трудно будет сломать. Его придется побеждать на «глушняк». То есть так, чтобы Сергей физически не мог встать. И «держит» Деревянченко неплохо. Я знаю его с любителей. Он сегодня один из немногих, кто может дать Головкину конкурентный бой. Деревянченко ничем не уступает Альваресу. По моему мнению, он даже лучше.

– Но послужной список Деревянченко не впечатляет совсем.

– Да, оппозиция у него не самая сильная. Я так понимаю, что его пытались как можно быстрее вывести на чемпионский бой.

– А он готов?

– Да. Бой будет конкурентным.

– А реванш Головкина с Альваресом вам бы хотелось увидеть?

– Мне бы хотелось увидеть реванш, но в том случает, если бригада судей была бы нейтральной. В идеале, если бы судили европейцы. И когда будет соблюден судейский нейтралитет, Альварес не выиграет, даже если продержится все 12 раундов.

– На этой неделе дерутся Василий Ломаченко и Хорхе Линарес. Это будет что-то похожее на Головкин – Мартиросян?

– Да. Похожая ситуация.