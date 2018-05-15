- Вы уехали к Абелю Санчесу в лагерь на сборы.

- Да, уже приступил к подготовке в его тренировочном лагере к предстоящему в июле поединку. Я поехал готовится и набираться профессионального опыта к лучшему тренеру в мире Абелю Санчесу, работать рядом с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым в дружеской атмосфере. Во время моего последнего боя в Сочи мы пообщались с Абелем и договорились о моей поездке к нему в тренировочный лагерь. Конечно, буду очень скучать по Родине. Но это просто необходимый опыт.

- Хочется возвращаться на прежние позиции?

- Хочется, прежде всего, стать лучше. А там уже как работа пойдет. Но мы с Санчесом похожи, и я буду надеяться, что мы сработаемся. Буду стараться выполнять все его установки.

У меня получилось очень быстро подняться по рейтингу в прошлом. Но чем выше находишься, тем больнее падать. Теперь все делаем по уму. Потихоньку поднимаемся в рейтинге. Никто не торопит события.

- Были ли эти три последних боя после двух поражений полезны для вас в плане опыта?

- Это были промежуточные бои, можно сказать, реабилитация. Последнее поражение было от Джорджа Гроувза – я плохо подготовился и неправильно подошел к этому бою, ведь для меня он был проходным соперником, и получилось то, что получилось. Буду учиться на своих ошибках. Было бы интересно встретится с ним еще раз. Но только после хорошей, серьезной подготовки.

- Какие у вас планы на будущее?

- Будет видно, на что я способен. Санчес меня оценит и вынесет вердикт.

- То есть этот сбор определит ваш путь?

- Путь мы сами себе выбираем. Мне дадут совет, но решать я буду сам – как боксировать мне дальше и на каком уровне.

- А если говорить о желаниях?

- Мне нравится заниматься боксом, нравится философия вида спорта. Честно говоря, больше всего хочется подольше оставаться в боксе. В идеале объединить все титулы хотя бы в одной весовой категории.