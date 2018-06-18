Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) все-таки состоится в Москве – 21 июля на ринг в «Олимпийском» выйдут россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.

Переговоры шли долго и трудно, объявление даты и места переносилось несколько раз, но точки над i, похоже, все-таки расставлены. И это – бомба! Лучший боксер (а по мнению многих – и лучший спортсмен) Украины приедет бороться за престижный титул (и Кубок Мохаммеда Али) именно в Россию. Вариант, который совсем недавно многим казался фантастическим.

Изначально поединок Усика с Гассиевым запланировали в Джидде – на 11 мая. Однако бой сорвался – официально, по причине травмы украинца. Впрочем, лететь в Джидду не горел желанием никто – ни болельщики, ни сами боксеры. Слишком специфичная страна – визу получить сложно, девушкам – возможно едва ли, алкоголь запрещен, интерес к боксу со стороны местных жителей – неочевидный…

В общем, решение о переносе состоялось. Не было принято решение – куда? Затянувшаяся неопределенность дала повод для слухов – мол, команда Усика сознательно затягивает процесс, потому что Александр не хочет встречаться с Гассиевым, тем более – в Москве. Сам украинец то подтверждал этот тезис, говоря в интервью: «Не знаю, где пройдет бой, но точно не в России. А если в России – тогда, видимо, без Усика». То категорично отрицал.

– Многие обеспокоены публикациями в СМИ о том, что наш бой с Муратом не состоится. Будто бы я испугался и все такое… Это ложь! Моя подготовка идет полным ходом, я не из пугливых, так что готов встретиться с Гассиевым где угодно. В любой точке земного шара. Мне нужен этот бой. У Мурата – два пояса, у меня – два пояса, плюс на кону трофей имени Али. Это все, что имеет для нас значение, – признался украинец в соцсетях совсем недавно, несколько дней назад.

И вот – свершилось! На пресс-конференции в Москве генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подтвердил: бой состоится в российской столице. Дата – 21 июля. Ровно через неделю после завершения чемпионата мира по футболу.

– Мы хотели устроить поединок в «Лужниках», собрать 70 000 болельщиков, но из-за футбола это пока невозможно, – отметил Кремлев. – Надеюсь, что-нибудь подобное нам удастся в будущем году. Не обязательно в Москве – есть и Санкт-Петербург с роскошной ареной! Но конкретно предстоящий бой все-таки пройдет в «Олимпийском».

Сам финал суперсерии даст старт Международному дню бокса. И поединок Гассиева с Усиком станет не единственным событием вечера. В андеркарте выступят Федор Чудинов, Роман Андреев, Денис Шафиков и другие боксеры, а главное – в ринг выйду Сесилия Брекхус и Инна Сагайдаковкая. Брекхус – абсолютная чемпионка в полусреднем весе, Сагайдаковская – чемпионка по версии WBC. Бой между колумбийкой и россиянкой обещает выдаться жарким!

Но главное – конечно, битва Усика с Гассиевым. Кто объединит все пояса в первом тяжелом весе? Мурат, пока остающийся чемпионом IBF и WBA? Александр – лучший по версиям WBC и WBO? Усик выиграл все 14 своих профессиональных боев. Гассиев – все 19. Кто-то из них 21 июля все же потерпит первое в карьере поражение.