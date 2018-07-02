21 июля в Москве будет российско-украинская битва. Александр Усик и Мурат Гассиев выявят сильнейшего боксера первого тяжелого веса и это будет самый главный бой года.

Если вы думаете, что 15 июля в день финала чемпионата мира по футболу большой спорт надолго сделает России ручкой, и мы будем болезненно тосковать по ушедшему от нас празднику, то сильно ошибаетесь. Всего через неделю в Москве пройдет событие, сопоставимое по масштабу если не с Мундиалем, то с финалом Лиги чемпионов точно. В "Олимпийском" за Кубок Мохаммеда Али сразятся два лучших представителя первого тяжелого веса современности - украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. Их сражение может стать началом долгого и интригующего противостояния, а сам бой по праву может считаться событием года в мире профессионального бокса. И вот почему.

Будущее за новым форматом

В последние годы профессиональный бокс стремительно уступает свои позиции ММА, а потому даже Флойд Мэйвезер готов скрестить перчатки с выходцем из клетки, ради беспрецедентного гонорара. Бесчисленное множество версий, поясов и весовых категорий, отсутствие четких критериев определения сильнейшего, проблемы в организации боев лучших против лучших из-за эксклюзивных телевизионных контрактов привели к тому, что в боксе стали говорить больше, чем делать. Единственный выход из этой ситуации - поиск нового формата, в котором гениальное и простое открытие сделали промоутеры Калле Зауэрланд и Ричард Шафер. Турнир с участием восьми сильнейших боксеров, где победитель становится царем горы и забирает все, как раз и даст ответ на извечный вопрос фанатов, кто настоящий чемпион, а чей пояс сделан из картона. Потому и ценно вдвойне, что первый и самый яркий финал Суперсерии пройдет именно в России.

Сражение непобедимых

Ноль в графе поражения любого боксера, если речь идет не о вскормленном "мешками" тепличном продукте, всегда окружает его особым ореолом. Бои с сильными соперниками вроде и показывают их недостатки, но только в теории. Можно часами рассуждать, как нужно боксировать с Усиком и Гассиевым, чтобы их побить, но все это будет бессмысленным, пока не реализуется на практике. В карьере россиянина и украинца было достаточно битв, которые позволят победителю их противостояния именовать себя лучшим из лучших вне зависимости от количества поясов на груди.

Молодой осетин Гассиев выжил в жесточайшей и упорнейшей битве с любимцем московской публики Денисом Лебедевым, уничтожил за считанные минуты колючего и неудобного поляка Кшиштофа Влодарчика, а затем гроссмейстерски разобрал кубинского "убийцу" Юниера Дортикоса. Профессиональная карьера Усика долгое время казалась безоблачной, но, встретившись с Марисом Бриедисом и он познал, что такое побеждать на морально волевых, когда соперник тебя раскусил.

Противостояние стилей

Ноль в графе поражений — это единственное, что роднит финалистов. Александр Усик — ярчайший выходец из любительского бокса и воспитанник той самой советской школы, лучшие черты которой удалось сохранить не только в России, но и на Украине. Его козыри — это постоянное движение, отличная работа корпусом, скорость рук и почти безграничный арсенал ударов, позволяющий подобрать ключ к любому оппоненту.

Гассиев - боец совсем другого формата и бэкграунда. Его профессиональный дебют состоялся еще до совершеннолетия, а потому свой путь становления он прошел уже на российских и американских профирингах и в чисто профессиональном опыте даст фору более возрастному оппоненту. Его козыри - отличная физическая подготовка, ударная мощь и способность переломить любого соперника. Бой Усика с Бриедисом показал, что украинец теряется под сильным прессингом, а потому Гассиев может стать для него куда большей проблемой, чем латыш.

И совсем немного политики

Россия против Украины — это теперь огнеопасная вывеска во всех смыслах. Некоторые горячие головы считают, что наши страны находятся в состоянии войны, которая переносится и на спортивные арены. Пример тому многочисленные бойкоты украинских спортсменов соревнований в России (как правило, не по своей воле) и соответствующие заявления политиков. У этого боя в Москве также немало противников на Украине, которые считают, что Усику не стоило соглашаться на такие условия.

Перца добавляет еще тот факт, что Александр — уроженец Крыма, у которого до сих пор там живут родные и которому украинские журналисты периодически задают вопросы о принадлежности полуострова. Впрочем, Усик, словно мифический Одиссей, всякий раз умудряется проплывать между Сциллой и Харибдой и сохранить адекватность в глазах как украинцев, так и россиян, среди которых у него не мало поклонников. А потому 21 июля в Москве война будет не в головах бойцов, а только в ринге и по честным правилам.