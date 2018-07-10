На прошлой неделе было объявлено, что российский легковес Роман Андреев проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBO против мексиканца Раймундо Бельтрана.

Бой состоится 25 августа в Глендейле.

Бельтран выиграл 35 боев при семи поражениях, одной ничьей, один поединок был признан несостоявшимся. Андреев выиграл во всех 21 боях. Россиянин занимает первое место в рейтинге WBO.

О шансах российского боксера рассказал его тренер Андрей Ивичук.

– Насколько долго Роман Андреев шел к титульному поединку?

– Любой спортсмен к чемпионскому бою идет всю жизнь. И Рома не исключение. Он всю карьеру строил, чтобы стать чемпионом мира. И сейчас появился шанс для этого.

– Были ли у Романа бои и тренировки в Америке?

– Да. Два боя. И тренировки тоже были. На этот раз мы едем на территорию соперника. Бой пройдет рядом с мексиканской границей. Мы все это прекрасно понимаем. На чужой территории легко не бывает. Но Рома – взрослый и опытный спортсмен. Он понимает, что на кону. Это вся его жизнь. Он готов к тем трудностям, которые его ожидают. Примерно за месяц до боя мы отправимся туда и будем готовиться к поединку в США.

– Андреев малоизвестен российским зрителям. Можете описать его стиль, на кого он похож?

– Сильные качества – терпение, характер и удар. Рома очень жестко бьет с двух рук. У него хороший боксерский IQ. Он хорошо видит бой. Бывали бои, в которых начало складывалось очень непросто для него, но он затягивал бой в поздних раундах и заканчивал их нокаутами.

Последний бой у него был с Крэйгом Эвансом. Изначально бой пошел в не том направлении, в котором мы рассчитывали. Но Рома измотал соперника ударами по корпусу, тот вымотался и Андреев его нокаутировал.

– Раймундо Бельтрана уже изучали?

– Да. Уже давно. Разговоры о поединке начались еще полгода назад. И мы сразу стали изучать Бельтрана, чтобы знать, что он умеет делать, и что нужно делать против него.

– В чем же Бельтран уступает Андрееву?

– Он – очень крепкий боксер. Типичный мексиканец, который идет вперед и любит драться. У него очень сильный левый боковой удар. Он все время пытается пробраться в близь и сдваивает удар: верх, низ, верх, низ.

Залог успеха – хорошее движение и концентрация. Нужно все время «кружить» и «крутить» Бельтрана. И в любом бою многое зависит от качества джеба. Нам нужен хороший джеб и много ударов по животу, корпусу. Этим можно измотать Бельтрана, а хорошим движением – провалить его. Джебом – сдерживать и сбивать его атаки и не давать завязывать ему свои атаки.