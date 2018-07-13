Напомним, что бой пройдет в Москве 21 июля. На кону будут титулы WBA, WBC, IBF и WBO, а также звание победителя Суперсерии в первом тяжелом весе.

– Увидели ли вы у Усика и Гассиева что-то новое в их последних поединках?

– Думаю, что ничего резко не поменялось, и каждый демонстрирует свой бокс. Последний бой Гассиева понравился тем, что он очень грамотно к нему подошел. За счет простых движений он сделал отличную тактику пассивной и активной защиты. Он сломал соперника такими движением. И в конце он был агрессивен. Он ударил, когда силы и выносливость у боксеров уже не исходе, а он выглядел свежим.

Все вроде бы простое, но все гениальное просто. Когда начинаются кружева, можно самому в них запутаться. Удар может быть прямым, боковым или снизу. Главное, чтобы он был сильный, точный и быстрый. Все это есть у нашего боксера. Думаю, этим инструментом он воспользуется.

К тому же он техничный и чувствительный – умеет вовремя разорвать дистанцию. Конечно, Усик будет убегать по сторонам, поэтому я болею за боксера, который полагается на удар.

– Есть ли у Гассиева потенциал для усиления?

– О, огромный! Он же в основном работает одиночными. Иногда «двоечками». А если добавить «повторы»: пробил, пауза, пробил. Как это делал Майк Тайсон. Летела куча ударов, даже когда соперник «плыл» и падал. Тайсон и падающего добивает. Вот этого мастерства Гассиеву не хватает. Соперник от одного удара не упал – надо тут же закрепить успех. Добавить два-три удара. Это у Мурата отсутствует, но можно натренировать. Это его рост и потенциал. Я бы ему такой рисунок добавил. Вы понимаете, почему Тайсон так делал?

– Конечно. Чтобы сломать соперника. Чтобы отбить у него желание драться.

– Да, чтобы никто не сомневался в его победе. Это самый лучший способ победы. Соперник лежит, а тебе поднимают руку. В равных боях без нокдаунов нашим боксерам никто победу в чужой стране не отдаст, как это было у моих боксеров: Юрия Арбачакова, Озурбека Назарова, Вячеслава Яновского. Поэтому я всегда ставим удар.

– Усику 31 год. У него есть потенциал для развития или ему остается работать только с тем, что есть сейчас?

– Я думаю, что больших изменений не будет. Можно добавить что-то конкретное при плотной работе с тренером. К сильным сторонам можно что-то добавить, но немного. 31 год – не возраст. Он может и до 40 лет боксировать, если правильно строить нагрузки и делать график боев. Новое всегда надо добавлять, чтобы удивлять соперника. Для этого нужно изучить, какие ресурсы у Усика есть и что к ним можно добавить: подход, удар.

Базовая школа у него любительская. Хорошо разыгрывает, хорошо чувствует дистанцию. Грамотно реагирует на удары. Амплитуда при ударах минимальная. От этих положительных качеств он строит свои бои. Сопернику неудобно держать нужную дистанцию. Как правило, большинство атак соперника идет вхолостую.

У Усика «творческий» бокс. Все время меняет рисунок боя. Показывает ложные наступающие движения. Работает ударами на «выходе».

Только точным и сильным ударом можно остановить такие атаки и контратаки. И я отдаю предпочтение тем боксерам, которые таким ударом обладают. Если удар наносится без акцента – это пустая комбинация.

– А у Усика такого акцентированного удара нет?

– Вот в чем и вся беда. Все можно делать в комбинациях, но они должны замыкаться на акцентированном точном ударе.

– У Майриса Бриедиса получилось дать близкий бой Усику. Что надо сделать Мурату, чтобы выглядеть лучше?

– Мурат будет работать от защиты. Руки вперед и давить активным вариантом защиты. И на атакующие действия Усика он будет искать возможность для своих контратак. И он как раз может завершить атаки точным акцентированным ударом. Он может попасть точно по печени или по подбородку, а не бить куда попало.

– С начала Суперсерии явным фаворитом называли Усика. Сейчас расклад изменился?

– Два разных боксера. Один – нокаутер, второй – игровик любительского разлива. Тяжело будет Усику справляться с напором Мурата. Гассиев не будет реагировать на ложные движения. Он будет идти на цель. И держать на средней дистанции. Если Мурат «возьмет» среднюю дистанцию, он всегда сможет нанести удар.

– Преимущество отдаете Гассиеву?

– Да. Мне нравится его бокс, а комбинации без ударов – не логичны. Гассиев всем вооружен. Трудности какие-то будут, но он справится.

– Было объявлено, что независимо от результата этого боя состоится реванш, а нужен ли он вообще?

– Конечно, это в первую очередь зависит от исхода первого боя, но я убежден, что вторая встреча соберет еще больше болельщиков.

– Бой победителя Суперсерии с каким соперником вам бы хотелось увидеть?

– Думаю, мог попробовать себя Денис Лебедев. Не знаю, в каком он состоянии сейчас. Бой Дениса с любым из боксеров будет очень интересный.