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Уже через неделю должен состояться поединок между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым за звание абсолютного чемпиона мира. Совершенно неожиданными стали слова представителей команды украинца, которые уверяют, что бой находится на грани срыва из-за российской стороны.

Буквально в субботу менеджер Усика Эгис Климас отметил, что финал Суперсерии может быть сорван.

«Насколько я знаю, организаторы не организовали в полной мере перелёт, безопасность и проживание, а ведь до боя остаётся одна неделя. Им нужно что-то делать, если они хотят увидеть нас в Москве. Перелёт у Александра запланирован на понедельник. Это крайний срок», – цитирует Климаса BoxingScene.

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Честно говоря, совершенно не верится, что какие-то проблемы с перелетом, безопасностью и проживанием в принципе возможны. В России не первый день проводят большие боксерские вечера, и претензий к организации соревнований не было ни кого. Владимир Кличко был очень доволен каждым пунктом организации своего поединка с Александром Поветкиным. Украинец тогда заработал свой максимальный гонорар в карьере – порядка 20 миллионов долларов.

На свой максимальный гонорар претендовал и Усик. Как что на деньги жаловаться уж точно не приходится. Поединок Кличко и Поветкина организовывала компания «Мир бокса». Сейчас – Федерация бокса России. Может проблема в них? Но, нет. В феврале они с успехом провели бой Гассиева с кубинцем Юниером Дортикосом в Сочи. Причем параллельно прошел и международный боксерский форум. А это куча организаторских вопросов. И никаких претензий со стороны Дортикоса или участников форума на перелет, безопасность, проживание  и что-то еще. Так что суть претензий остается непонятной.

Не находит объяснения поведению Усика и генеральный директор Федерации бокса России Умар Кремлев, который  грозит судом украинцам.

«Контракты боксёров с WBSS (Международной боксерской Суперсерией) достаточно жёсткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьёзные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договорённостей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика», – сказал Кремлев.

Помимо этого чиновник отметил, что организатором боя выступает компания Comosa AG. С ней у Федерации бокса России идет полное взаимодействие. И нет ни одного условия, которое не было бы выполнено.

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Он добавил, что готов предоставить Усику максимально комфортные условия, но изначально все они должны быть согласованы украинской стороной с Comosa AG.

После этих слов последовало новое заявление Климаса.

«Проблема не в компании Comosa AG, — цитирует менеджера BoxingScene. — С ними не только нет никаких проблем. Напротив, они всячески поддерживают, помогают с билетами, безопасностью, отелем. Они отменно делают свою работу. Проблема исключительно в российской стороне. Они не выполняют взятые на себя организационные вопросы».

Подтвердил информацию о сложностях с проведением финального поединка и генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

«По отелю и логистике всё не так критично, организаторы турнира помогают. Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации и у нас к ним есть претензии.

Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем она всё более. Если бой всё же не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассивеым всё равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии», — говорит Красюк.

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Никакой ясности не наступило. От первоначальных претензий по перелету, проживанию и безопасности практически не осталось и следа. О чем красноречиво говорят слова Красюка «организаторы турнира помогают».

И опять есть какие-то мифические претензии именно к российской стороне. Как минимум странно. Или даже необъяснимо.

В воскресенье в России завершается чемпионат мира по футболу. Все помнят, сколько негатива было вылито на нашу страну перед ним. Особенно со стороны Англии. И хоть кто-нибудь слышал о каких-то негативных отзывах по организации мирового первенства от команд-участников? Нет, все были довольны. Хотя футбольный турнир гораздо более масштабен и сложен по организации.

И чем же команду Усика не устроил финал Суперсерии? То, что он происходит именно в Москве? А полуфинал с Майрисом Бриедисом в Риге устраивал всем? Безопасностью, проживанием и остальным? Про Украину еще тогда сам Усик сказал, что в его стране нет арен, способных принять событие такого масштаба. Так что же изменилось? Пока все выглядит так, будто украинцы просто дали задний ход.

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