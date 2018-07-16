Бывший претендент на звание чемпиона мира в полутяжелом весе Исмаил Силлах назвал своего соотечественника украинца Александра Усика фаворитом финала Суперсерии, в котором он встретится с россиянином Муратом Гассиевым.

Напомним, что бой пройдет 21 июля в Москве. На кону будут титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

ЧМ-2018 КРУЧЕ СУПЕРСЕРИИ

– В России только что завершился чемпионат мира по футболу. Насколько финал Суперсерии сопоставим с таким событием?

– Конечно, чемпионат мира по футболу – событие более массовое. За ним следят даже те, кто не увлекается футболом. К примеру, в США не особенно любят футбол, но все знали про турнир и следили за ним. Может быть, лет через 20 и интерес к Суперсерии будет сопоставим.

– Когда я говорил с российскими специалистами, все в один голос заявил, что Гассиев серьезно прибавил в мастерстве к полуфиналу Суперсерии, а Усик свой бой провел на старом багаже. А как считаете вы?

– Это два опытных боксера. Усик, конечно, опытнее. Он прошел олимпийский цикл. Выиграл золотую медаль. И как боксер он сейчас не сможет кардинально измениться в одну секунду. Он будет делать то, что умеет. Он мало что меняет. Александр боксировал с хорошими соперниками. Причем у них дома. Я в первую очередь говорю о Бриедисе. Но Усик победил, так что ничего страшно.

Гассиев моложе и он действительно прибавляет. Он используется свои лучшие качества. Подходит и мощно бьет, ломает соперника психологически.

«ПРУ» ЗА УСИКА ДО ПОСЛЕДНЕГО

– Если после жеребьевки все называли Усика явным фаворитом турнира, как расклады изменились перед финалом?

– Я «пру» за Саню до последнего. Сразу говорил, что он станет победителем. И остаюсь при своем мнении. Он – очень классный боксер. У него очень хорошая команда. И Анатолий Ломаченко может помочь. Риск есть, но фаворит все равно Усик.

– Накануне боя Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо вы говорили, что хотите увидеть бой, от которого можно будет «кайфануть». Здесь такая же история?

– Да, 100 процентов. Все об этом поединке говорят. Струны натянуты до предела. Это будет классный бокс. Хотя теоретически все может закончиться в первых раундах. А в целом шансы – 50 на 50. У Мурата – бешеная сила. У Сани – бешеная техника. И победитель их боя будет настоящим абсолютным чемпиона мира. Причем таким, что никто не скажет, что победителю повезло, и он этого звания не заслужил.

– Многие украинские болельщики опасаются за судейство в Москве. Вы много раз боксировали в России. Сталкивались с чем-то подобным?

– Тяжело об том рассуждать. Большие деньги на кону. Может быть, в равном бою победу отдадут Гассиеву. Но каким бы ни был результат, организаторы все равно заработают на этом поединке. Я не думаю, что будет явная предвзятость. Но когда на кону такие деньги… Не знаю. Чтобы быть богом, нужно быть богом.

МУРАТА ОДНИМ УДАРОМ НЕ СЛОМАТЬ

– Специалисты считают, что если бой закончится досрочно, то только в пользу Гассиева. А Усик способен нокаутировать Мурата?

– Думаю, да. Я Саню знаю давно. Боксировал и спарринговал с ним. Он может. Естественно, Мурат силен физически. Одним ударом его не сломаешь.

– Независимо от результата боя пройдет и реванш. Как считаете, стоит ли его проводить?

– Мы возвращаемся к разговору о деньгах. Все понимают, что спрос на бой большой. И заработать можно и на втором поединке. Почему нет? Болельщикам нравится шоу, функционерам нравится прибыль.

– А являются ли они лучшими боксерами своей весовой категории?

– В данный момент – да. Есть в этом дивизионе и другие хорошие боксеры, но в финал вышли лучшие их них.

– Сопоставим ли этот бой с поединком Владимира Кличко и Александра Поветкина? Что круче?

– Кличко – это большая раскрученная денежная машина, которая была чемпионом десять лет. Это другой уровень. А здесь крутая система турнира, а что лучше – это на любителя. Мне ближе бой Гассиева и Усика. Мы видели, как боксеры росли и сейчас на кону все пояса.

– Я не видел, чтобы в иностранной прессе что-то писали про этот вес. Вы живите в США. Там есть интерес к этому поединку?

– В боксерском мире об этом поединке говорят много. Но в целом в США, вы же понимаете, что здесь всех интересуют только местные боксеры. Из этой страны никто не участвовал в Суперсерии. Основная масса интересуется своими чемпионами, но боксерский мир все понимает и внимательно следит.

– На постсоветском пространстве – это самый крутой бой. А какая сейчас главная тема о боксе в США?

– Тяжело сказать. Мне кажется, что поединок Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. О нем много говорят. Все хотят этот бой увидеть. Но мне больше интересна встреча Усика и Гассиева. Два разных стиля – как Мохаммед Али и Джордж Форман.