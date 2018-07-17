В Москве состоялась открытая тренировка участников финала Всемирной боксерской cуперсерии (WBSS) Марата Гассиева и Александра Усика. Украинец ограничился приветствием публики, россиянин – боем с тенью.

«Показуха» по сценарию

В Москве в торговом центре «Океания» на Кутузовском проспекте прошло первое из промо мероприятий самого ожидаемого боя года в России – открытая тренировка. Накануне лагерь Александра Усика предъявлял претензии российским организаторам турнира, которые, по словам менеджера Эгиса Климаса, не решили определенные вопросы. В понедельник Усик в столицу все же прилетел, но четкого ответа на то, что бой состоится так и не дал.

Подобные мероприятия тренировкой можно назвать с большой долей условности. Никто здесь не показывает никаких домашних заготовок и не пытается чем-то удивить. Стандартную схему продемонстрировал первый из ее участников Магомед Мадиев: разминка со скакалкой, отработка уклонов, работа на лапах и по желанию автографы для болельщиков, которых вокруг ринга собралось пара сотен. Именно для болельщиков и проводится эта «показуха», чтобы продать побольше билетов и позвонить вблизи и вживую увидеть своих кумиров.

Львиную долю фанатов составили земляки Мурата Гассиева, обернутые в осетинские флаги. Помимо приятной встречи и десятков долгожданных селфи они выиграли в конкурсах несколько билетов на турнир и от радости готовы были снести все ограждения, но до того треша, который обычно творится на встречах с фанатами Хабиба Нурмагомедова, к счастью, было далеко.

Первая леди в роли массовки

В тени этого действа оказалась одна из самых выдающихся боксерш в истории Сеселия Брекхус, которая впервые проводит бой в России. Ей предстоит защищать все четыре чемпионских титула в поединке с россиянкой Инной Сагайдаковской. Первая леди, как принято называть норвежку, почти незаметно вошла в ринг, сразу продемонстрировала бой с тенью, а затем показала отличную скорость рук и работу корпусом. Казалось, что сегодня в ринге она выложилась больше всех, но после окончания своего показательного выступления к собственному удивлению не была востребована ни фанатами, ни журналистами.

Женский бокс в России остается явлением диковинным и чужеродным. Даже большинство промоутеров, ставящих женский бой в кард, оправдываются перед публикой оговоркой: «Вообще-то я против женских боев, но такая-то (вставить нужное имя) исключение. Вот и величайшая из великих – всего лишь приятное исключение для роли массовки на большом боксерском празднике».

«Состоится ли бой? Не знаю»

Появление Александра Усика зал встретил оглушительным ревом и овациями. Украинец вошел в ринг, поприветствовал публику, словно чемпион на пьедестале, а затем к ее удивлению этот пьедестал покинул. Остается лишь догадываться, почему он решил проигнорировать стандартную процедуру и не провел в ринге хотя бы пять минут. Может быть, дело в том, что на баннерах к турниру его имя написали с ошибкой Aleksandr, а не Oleksandr или все в тех же организационных проблемах, содержание которых остается загадкой даже для представителей федерации бокса России.

– Вы говорите, «если бой состоится». Он может не состояться? – спросил один из украинских репортеров. В этот момент представитель команды Усика показал своему подопечному отрицательный жест рукой.

– Не знаю, – последовал ответ. Конечно, сейчас не верится в то, что Усик в последний момент откажется от боя, но очевидно, что его команда ведет какую-то ведомую только ей игру и пытается добиться своего легким и непринужденным шантажом.

Как фанаты рвали футболки

Зато Гассиев шел в ринг с четким осознанием того, что он хочет – стать пятым в истории обладателем всех четырех основных чемпионских поясов. Для этого ему пришлось пройти через живой коридор фанатов, которых теснили дюжие охранники под бодрые звуки лезгинки. После легкой разминки началась работа на скакалках, а музыкальное сопровождение сменилось на композицию «Сердце осетина». К этому моменту казалось, что в зал стянулась вся осетинская династия Москвы, скандировавшая «Ирон! Ирон!»

Проведя бой с тенью, Мурат даже не стал надевать перчатки, а бросил в зал несколько своих фирменных футболок, которые преданные фанаты едва не разорвали на куски. Конечно, несколько минут в ринге не сказали ничего о его готовности, но выглядел он на публике уверенно, без лишнего волнения и закрепощенности. В том, что для Гассиева не существует авторитетов он уже доказал в боях с Денисом Лебедевым и Юниером Дортикосом. Усик – лишь очередное, пусть и самое трудное препятствие на пути к его цели, которое отнюдь не выглядит непреодолимым.