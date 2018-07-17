Российский боксер Федор Чудинов, который 21 июля проведет бой с Наджибом Мохаммеди в андеркарде большого боксерского вечера, главным событием которого станет бой Мурата Гассиева с Алексанром Усиком, рассказал, как прошла его подготовка в тренировочном лагере легендарного Абеля Санчеса.

– Как проходила подготовка перед предстоящим боем?

– В этот раз я проходил подготовку в Америке. Впечатления замечательные. Я увидел иной взгляд на бокс, на тренировки, на общую подготовку. Я убедился в том, что любительский, олимпийский бокс и профессиональный – это разные виды спорта. Совершенно разная нагрузка и подготовка. Я понял, почему многие спортсмены, которые хорошо выступали в любителях, затем не могут выстроить карьеру в пофессионалах.

– Вы проходили подготовку в лагере тренера Абеля Санчеса. Можете сказать, что он дал вам за время вашей подготовки?

– Санчес – один из тех тренеров, которые умеет развить лучшие качества боксера. Он не пытается сломать и заставить делать что-то определенное. Он смотрит и развивает те лучшие качества в боксере, которые у него есть. Если у боксера есть удар – он развивает удар. Если есть скорость – он работает над скоростью. Где-то комбинирует качества. Также основная отличительная черта в лагере Санчеса – это бешеная физика. Бегаем каждый день по горам по 4 мили. Тренируемся шесть дней в неделю.

– Кто бежит впереди всех во время вашей общей пробежки? Раньше говорили, что самый быстрый – Геннадий Головкин.

– Гена очень хорошо бегает, но быстрее всех это Сергей Богачук. Его вообще не остановить.

– Что можешь сказать по поводу своего предстоящего соперника Наджиба Мохаммеди? Он тоже тренировался в лагере Санчеса...

– Хороший боксер, выносливый. Будет очень тяжелый и красивый бой. Могу сказать, что я сейчас готов как никогда. У меня появилась большая уверенность в себе. Если раньше, перед поединками я бывал временами не до конца уверен – то сейчас я четко знаю свои силы.

– Санчес хорошо знает вашего соперника, это поможет?

– Уверен, что да. Мы плотно работали над тактикой. Санчес подсказывал, что он быстрый и мне нужно работать также на скорости, не медлить.

– Будет ли Санчес находится в вашем углу во время боя?

– Пока точно сказать не могу, но он дал мне все необходимые наставления.

– За время подготовки в США подтянули знание английского языка?

– Разумеется. Это происходит автоматически. Ведь приходится очень много общаться с тренерами.

Напомним, что 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» состоится большой боксерский вечер, главным событием которого станет поединок между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.