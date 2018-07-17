Украинский боксер первым вышел на ринг, но провел на нем не более 30 секунд, не показав ничего из своего арсенала.

Затем был окружен журналистами. В том числе и украинскими.

– В бою с Майрисом Бриедисом судьи были на стороне вашего соперника. Вы доминировали в бою, а счет на карточках оказался близким. Ожидаете того же в России?

– Я приехал сюда боксировать, провел великолепный сбор. Я в принципе никогда не надеюсь на судей. Надеюсь только на всевышнего и на самого себя.

– С каким настроением вы приехали в Москву?

– С отличным. Мы хорошо разместились, нас хорошо встретили люди. В Москве хорошая погода. Большая благодарность всем присутствующим, большое уважение к сопернику. В субботу будет очень хороший бой.

– Почему вы отказались от услуг тренера Сергея Ватаманюка?

– После поединка с Майрисом Бриедисом мы пообщались и так решили. Наверное, он не дает мне того, чтобы мне хотелось. Я не расту, а стою на месте.

– Бриедиса вам удалось задавить своей агрессией. Задавите и Гассиева или поведете бой по другому плану?

– Вы все в субботу увидите.

– У вас была травма, поэтому пришлось переносить бой. Как вы сейчас оцените свою готовность?

– Все хорошо, мы восстановились, прошли реабилитацию. Доктор смотрел всю мою подготовку. Все отлично.

– Стоит ли ждать в этом бою нокаута?

– Зрителям нужно ждать хороший поединок, потому что выходят два спортсмена высокого уровня. Такие бои входят в историю. Они ожидаемы. Дай бог, чтобы этот бой состоялся.

– Это самый важный бой в вашей карьере?

– На данный момент это так.

– Чем Гассиев сильнее Бриедиса?

– Я не хотел бы говорить о сильных и слабых сторонах Майриса. Они оба достойные соперники. Майрис был чемпионом мира. Он провел 25 поединков без поражений. У Мурата на данный момент два пояса и 26 поединков без поражений. Это очень сильные ребята.

– Кто из них сильнее бьет?

– Не знаю.

– Вы сказали: «Дай бог, чтобы этот бой состоялся». Он может не состояться?

– Не знаю.

– Это пятый раз, когда вы боксируете на территории соперника. Планируете всю жизнь кататься по другим странам?

– Не собираюсь кататься всю жизнь. У меня подрастают детки. Надеюсь, всевышний смилостивится и пошлет нам с Екатериной еще детей. Хотелось бы посмотреть, как они растут, понянчиться с ними. Всю жизнь я ездить не собираюсь, но какое время еще покатаюсь.

– Выступать в гостях тяжело или вы получаете дополнительный адреналин?

– Для меня абсолютно без разницы, где выступать. Я готовлюсь, еду и боксирую. Это мое любимое занятие. То, что оно происходит здесь, это хорошо. Главное, чтобы бои такого масштаба организовывались и проводились, а где без разницы.

– Василий Ломаченко приедет вас поддержать?

– Обязательно. Всем спасибо за поддержку. Мир любит сильных.

В отличие от украинского боксера, Гассиев провел добротную тренировку, хотя перчаток и не надевал. Мурат был в хорошем настроении и сам начал разговор.

– Приятно, что пришло столько людей на открытую тренировку. Но 21 числа, думаю, их будет намного больше. Постараюсь сделать все возможное, чтобы порадовать их.

– Менеджеры Усика говорят, что бой может ворваться в любую минуту. Вас это не напрягает?

– В профессиональном боксе всегда бывают недопонимая и недочеты. Слава богу, мы с этим справились. Я здесь и соперник здесь. Осталось только 21 числа выйти на ринг.

– Усик сказал, что это ему предстоит самый важный бой в карьере. А вам?

– Для меня каждый бой самый важный. Особенно с 2016 года, когда я стал чемпионом мира. Этот бой особенно важен тем, что на кону стоят четыре пояса чемпиона мира.

– Этот бой изначально планировался в ОАЭ, но был перенесен в Москву. Как вы к этому относитесь?

– Мне неважно, где бой будет проходить, для фанатов важно выбрать место, чтобы им было легко добраться. Чтобы люди могли приехать с России и Украины. Москва – это хорошее место.

– Вы поехали бы в Киев?

– Я готов боксировать где угодно. Без разницы.

– Тяжело боксировать против левши?

– Тяжело боксировать против каждого. Главное подготовиться.

– Что можете сказать об Усике?

– Усик не нуждается в представлениях, он – олимпийский чемпион, чемпион мира, идет без поражений, большая школа.

На сегодняшний день это самый серьезный соперник в моей карьере.

– Как оцените свою форму? Это будет бой тактик?

– Мы готовились на 12 раундов тяжелого боя. А тактика может измениться после первого пропущенного удара. Много разных моментов отрабатывали и постараемся реализовать их в ринге.

– Кто-нибудь приедет тебя поддержать? Может, Геннадий Головкин?

– Не знаю, но буду очень рад его видеть.

– А может футболисты?

– Я приглашаю всех. Не только футболистов. Приглашаю всех в Олимпийский 21 июля