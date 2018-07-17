«Дай бог, чтобы этот бой состоялся». О чем рассказали Усик и Гассиев
После открытой тренировки украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев ответили на вопросы журналистов.
Украинский боксер первым вышел на ринг, но провел на нем не более 30 секунд, не показав ничего из своего арсенала.
Затем был окружен журналистами. В том числе и украинскими.
– В бою с Майрисом Бриедисом судьи были на стороне вашего соперника. Вы доминировали в бою, а счет на карточках оказался близким. Ожидаете того же в России?
– Я приехал сюда боксировать, провел великолепный сбор. Я в принципе никогда не надеюсь на судей. Надеюсь только на всевышнего и на самого себя.
– С каким настроением вы приехали в Москву?
– С отличным. Мы хорошо разместились, нас хорошо встретили люди. В Москве хорошая погода. Большая благодарность всем присутствующим, большое уважение к сопернику. В субботу будет очень хороший бой.
– Почему вы отказались от услуг тренера Сергея Ватаманюка?
– После поединка с Майрисом Бриедисом мы пообщались и так решили. Наверное, он не дает мне того, чтобы мне хотелось. Я не расту, а стою на месте.
– Бриедиса вам удалось задавить своей агрессией. Задавите и Гассиева или поведете бой по другому плану?
– Вы все в субботу увидите.
– У вас была травма, поэтому пришлось переносить бой. Как вы сейчас оцените свою готовность?
– Все хорошо, мы восстановились, прошли реабилитацию. Доктор смотрел всю мою подготовку. Все отлично.
– Стоит ли ждать в этом бою нокаута?
– Зрителям нужно ждать хороший поединок, потому что выходят два спортсмена высокого уровня. Такие бои входят в историю. Они ожидаемы. Дай бог, чтобы этот бой состоялся.
– Это самый важный бой в вашей карьере?
– На данный момент это так.
– Чем Гассиев сильнее Бриедиса?
– Я не хотел бы говорить о сильных и слабых сторонах Майриса. Они оба достойные соперники. Майрис был чемпионом мира. Он провел 25 поединков без поражений. У Мурата на данный момент два пояса и 26 поединков без поражений. Это очень сильные ребята.
– Кто из них сильнее бьет?
– Не знаю.
– Вы сказали: «Дай бог, чтобы этот бой состоялся». Он может не состояться?
– Не знаю.
– Это пятый раз, когда вы боксируете на территории соперника. Планируете всю жизнь кататься по другим странам?
– Не собираюсь кататься всю жизнь. У меня подрастают детки. Надеюсь, всевышний смилостивится и пошлет нам с Екатериной еще детей. Хотелось бы посмотреть, как они растут, понянчиться с ними. Всю жизнь я ездить не собираюсь, но какое время еще покатаюсь.
– Выступать в гостях тяжело или вы получаете дополнительный адреналин?
– Для меня абсолютно без разницы, где выступать. Я готовлюсь, еду и боксирую. Это мое любимое занятие. То, что оно происходит здесь, это хорошо. Главное, чтобы бои такого масштаба организовывались и проводились, а где без разницы.
– Василий Ломаченко приедет вас поддержать?
– Обязательно. Всем спасибо за поддержку. Мир любит сильных.
В отличие от украинского боксера, Гассиев провел добротную тренировку, хотя перчаток и не надевал. Мурат был в хорошем настроении и сам начал разговор.
– Приятно, что пришло столько людей на открытую тренировку. Но 21 числа, думаю, их будет намного больше. Постараюсь сделать все возможное, чтобы порадовать их.
– Менеджеры Усика говорят, что бой может ворваться в любую минуту. Вас это не напрягает?
– В профессиональном боксе всегда бывают недопонимая и недочеты. Слава богу, мы с этим справились. Я здесь и соперник здесь. Осталось только 21 числа выйти на ринг.
– Усик сказал, что это ему предстоит самый важный бой в карьере. А вам?
– Для меня каждый бой самый важный. Особенно с 2016 года, когда я стал чемпионом мира. Этот бой особенно важен тем, что на кону стоят четыре пояса чемпиона мира.
– Этот бой изначально планировался в ОАЭ, но был перенесен в Москву. Как вы к этому относитесь?
– Мне неважно, где бой будет проходить, для фанатов важно выбрать место, чтобы им было легко добраться. Чтобы люди могли приехать с России и Украины. Москва – это хорошее место.
– Вы поехали бы в Киев?
– Я готов боксировать где угодно. Без разницы.
– Тяжело боксировать против левши?
– Тяжело боксировать против каждого. Главное подготовиться.
– Что можете сказать об Усике?
– Усик не нуждается в представлениях, он – олимпийский чемпион, чемпион мира, идет без поражений, большая школа.
На сегодняшний день это самый серьезный соперник в моей карьере.
– Как оцените свою форму? Это будет бой тактик?
– Мы готовились на 12 раундов тяжелого боя. А тактика может измениться после первого пропущенного удара. Много разных моментов отрабатывали и постараемся реализовать их в ринге.
– Кто-нибудь приедет тебя поддержать? Может, Геннадий Головкин?
– Не знаю, но буду очень рад его видеть.
– А может футболисты?
– Я приглашаю всех. Не только футболистов. Приглашаю всех в Олимпийский 21 июля