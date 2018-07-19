Перед вылетом в Москву Александр Усик сообщил местным СМИ, что в его углу на поединке с Муратом Гассиевым не будет Сергея Ватаманюка, который ранее работал с украинским боксером. Решение о расставании было принято сразу после тяжелой победы над Майрисом Бриедисом.

Ну, прекратили сотрудничество и прекратили, не редкое явление. Тот же Александр Поветкин в с 2010 по 2012 год сменил уйму тренеров, среди которых были Тедди Атлас, Костя Цзю и Александр Зимин. Боксировать хуже Поветкин не стал.

Но ситуация Усика из ряда вон выходящая. С Ватаманюком он расстался, но нового тренера не взял. И готовился он с Рассом Анбером – своим катменом. Ноу-хау украинского боксера.

Но давайте абстрагируемся от слова «тренер». В США для того, чтобы стать боксерским тренером нужно просто повесить себе на плечо полотенце и сказать волшебные слова: «Теперь я – тренер». Никакой лицензии, никаких дипломов

У американских специалистов нет профильного образования: педагогического, физкультурного или медицинского. Вдобавок, некоторые и сами никогда не боксировали. За примерами далеко ходить не дано – Абель Санчес, работающий с Гассиевым.

В своей автобиографии Сергей Ковалев называется его не иначе как «дилетантом с образованием строителя». В этом плане показательна работа Санчеса с мексиканским боксером Карлосом Куадрасом.

У Куадраса была очень хорошая репутация, несмотря на поражения от Хуана Франциско Эстрады и Романа Гонсалеса. Оба поединка получились шикарными. Кто-то должен был проиграть. Проиграл Куадрас. Карлос сменил тренера и в первом поединке под руководством Санчеса был жестоко избит не самым сильным МакУильямсом Арройо. Результат - претендент на звание апсет этого года.

Пару лет назад Санчес получал награду лучшему тренеру года, но это не спасло его от разговоров о том, насколько быстро он умудрился «испортить» Куадраса. Эта история говорит лишь о том, что не стоит преувеличивать значимость тренера, каким бы известным он не был.

Или другой недавний пример. Мэнни Пакьяо последний бой провел без Фредди Роуча и показал свой лучший бокс за десять лет. Он и вся значимость больших тренеров.

Но вернемся к Усику. С его тренерским штабом уже давно происходит что-то странное. Ранее он расстался с Джеймсом Али Баширом, с которым дошел до первого титульного боя. Со слов специалиста инициатором расставания был менеджер боксера Эгис Климас. Сами Усик и Климас это расставание не прояснили. Но постфактум мы можем утверждать, что боксировать хуже Усик не стал. Да и вообще никак не изменился.

Сергей Ватаманюк и Расс Анбер входили в штаб Александра при Башире. Если Анбер тейпировал руки, Ватаманюк был тренером по физической подготовке. По сути, физрук. Неудивительно, что Усик говорит о том, что перестал расти с таким специалистом.

В самом деле, кто такой Ватаманюк? Легендарный специалист, воспитавший десятки чемпионов как Кас Д’Амато, Анджело Данди или Эмануэль Стюард? Или человек, которому просто повезло оказаться в штабе чемпиона мира? Второе все-таки ближе к истине.

И ни в коем случае не стоит ставить пластинку о том, что «Усик зазвездился». Его позиция четкая и понятная: «Я не расту, я прекращаю работать с тренером». Здесь показателен пример Сергея Ковалева и его прежнего тренера Джона Дэвида Джексона, которого он называл не иначе как «держателем лап». Главная ошибка российского боксера была в том, что он слишком долго из чувств жалости, ностальгии или «ну пока же еще все хорошо» продолжал работать с таким специалистом. Это провело к двум проваленным «лагерям» перед боями с Андре Уордом. Своим нынешним тренером Аброром Турсунпулатовым Ковалев доволен. Сергей много раз в интервью сравнился наставников и аргументировал, почему первый – пустышка, а второй – квалифицированный специалист.

А в ситуации Усика, нужно понимать, чего хочет сам украинец. А он неоднократно говорил, что ему комфортно работать с Анатолием Ломаченко. И они сотрудничали все эти годы. Хотя штабом Александра руководили другие люди, Усик в любой момент мог спросить совет у Ломаченко-старшего. И как говорит Александр, ни разу не получал отказ.

Так что не сомневайтесь, хуже Усик не стал, а расписать себе план подготовки к бою может практически любой опытный боксер даже без тренера.

Рою Джонсу нужен был в углу Элтон Меркерсон только по одной причине – чтобы не тренироваться у отца и все решать самому. И так Рой провел лучшие годы своей карьеры. А Меркерсон никому кроме Джонса не был нужен.

И это далеко не единичный случай. Но никакой даже самый выдающийся тренер не сможет сделать звезду из бездарного боксера. Зато выдающийся боксер из бездарного тренера звезду сделать может. Конечно, вряд ли это история Усика, но, наверное, она недалека от правды. Все-таки не верится, что украинца чемпионом сделал тренерский гений Башира или Ватаманюка. Усик сам гений, и неважно, кто у него в углу.