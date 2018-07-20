Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд – о финале Международной боксерской суперсерии, в котором в субботу в Москве встретятся россиянин Мурат Гассиев (Россия) и Александр Усик (Украина).

– Почему идея организации такого прекрасного соревнования никому не пришла в голову раньше?

– Видимо, просто пришло время. Так, как все складывалось в мировом боксе в последнее десятилетие, такая идея должна была родиться. Боксеры, которые становились чемпионами, затем немного расслаблялись, старались максимально облегчить себе жизнь – выбирали себе не сильнейших соперников, а удобных. Сейчас собраны все сильнейшие боксеры мира в своем весе, которые на протяжении достаточно короткого периода времени выясняют отношения. Это всегда интересно. И сами бои получились очень высокого класса. А самое главное то, что происходит в ринге. Такой продукт сразу становится всем интересен.

– Перейдем к участникам. Общеизвестно, что у Гассиева сильный удар. Какие еще у него козыри?

– Мурат – выносливый и очень сильный физически. Причем этими качествами он обладает от природы. Этот взрывной заряд энергии Мурат может поддерживать на протяжении всего боя и сохранять до самого последнего раунда. Он никогда не теряет концентрацию и держит соперника в постоянном напряжении. А это очень тяжело для соперника – знать, что в любую секунду может последовать удар, который зачастую может решить исход боя. Если подытожить козыри Гассива: постоянное давление, физическая мощь и сильные боковые удары, особенно левый.

– Усик – техничный, но считается, что у него удар послабее.

– В этом весе говорить о слабых ударах не приходится. Но есть разные стили. У Александра стиль более игровой, комбинационный. Саша больше передвигается по рингу, а Мурат стоит крепко и плотно бьет. Хотя визуально, у Мурата удар посильнее, чем у Александра.

Усик прекрасно обучен, то, что мы называем школой. На ринге он умеет все. Смотришь на него и понимаешь, какой же талантливый парень. И главный его козырь – ноги. Он великолепно передвигается и все делает за счет ног. Плюс очень хорошая передняя правая рука.

Я не видел, как Усик умеет держать удар. Как держит удар Гассиев, видел. Если Александр сможет выдержать давление Мурата, это будет очень интересный поединок.

– Усик расстался с тренером и приехал в Москву фактически только с помощниками. Это на что-то может повлиять?

– Усик провел хороший сбор, и, возможно, даже готовился под руководством папы Василия Ломанченко. Анатолий Ломанченко тренировал сборную Украины и всех этих ребят привел к олимпийским медалям. Уверен, что Александр хорошо подготовился.

– Усик произнес загадочную фразу: «Надеюсь, что бой состоится». Что это значит?

– Мне трудно ответить на этот вопрос, я не вхожу в команды боксеров. Возможно, это такая тактика перед боем – расслабить соперника, вывести его из равновесия. Уверен, что бой состоится, он по сути уже идет.

– Шансы можете оценить?

– Букмекеры ставили на Усика – олимпийский чемпион, чемпиона мира. Опыта у него больше. Но я видел последний бой Гассиева, и считаю фаворитом Мурата. Даже не исключаю, что выиграет он нокаутом.

– Будет полный зал, и нельзя исключать различные выкрики в адрес Усика. Это может выбить боксера из колеи?

– Это, конечно, неприятно. Но на ринге все равно, кто и что кричит. Во всяком случае, у меня так было. У нас великолепно прошел чемпионат мира по футболу. По всеобщему мнению, он прошел на самом высоком уровне. После такой победы России на поприще внешней политики я бы не хотел, чтобы какие-то непонятные люди кричали что-то некрасивое во время боя Александру Усику. Поэтому хотел бы обратиться к болельщикам, чтобы вели себя достойно.

– Коли уж мы коснулись чемпионата мира по футболу, согласны с мнением, что наши могли дойти и до финала, пробей лучше пенальти в матче с хорватами?

– Согласен. Думаю, Англия нам была бы по зубам.