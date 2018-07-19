В эту субботу российский боксер Мурат Гассиев и украинец Александр Усик проведут поединок в Москве. Бой пройдет за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBC, WBA и IBF. 19 июля состоялась пресс-конференция с участием Гассиева и Усика. Оба боксера отметили, что предстоящий бой будет большим событием в истории мирового бокса.

Мурат Гассиев: «Говорят, что у меня есть какое-то преимущество, что бой будет в Москве. Я с этим не согласен»

- Расскажите как вы относитесь к ажиотажу перед боем? Вам это нравится?

- Внимание к этому поединку большое. Пишется история бокса. Встречаются два непобежденных чемпиона мира. На кону стоят все пояса. Я знаю, что мы оба постараемся сделать все возможное, чтобы оправдать высокие ожидания болельщиков.

- Желеете ли вы о том, что рано перешли в профессиональный бокс и не достигли больших результатов в любительском?

- В любительском боксе я провел 25 боев. Были удачные и неудачные выступления. Когда я стал призером России по молодежи, занял третье место, мы с моим первым тренером посоветовались и решили перейти в профессионалы. Та манера боя, которая у меня была, не совсем подходила для любительского бокса. В общем, не получалось у меня в любителях достичь каких-то высоких результатов. Я перешел в профессионалы в 17 лет и постепенно дошел до титула.

- Скажите, в чем преимущество тренировок в США?

- Я тренировался в России и провел 18 боев. Достиг определенного уровня, но прогресс остановился. Мы посоветовались с моей командой и решили отправится в Америку. Попробовать что-то новое, другую методику бокса. Посчастливилось попасть к лучшему тренеру Абелю Санчесу. Под его руководством я тренируюсь уже три с половиной года. В первую очередь в России была проблема со спарринг-партнерами. В США таких проблем нет.

- Вы следили за чемпионатом мира в России? Как оцениваете игру сборной России?

- Разумеется, я смотрел чемпионат мира. Хочу поздравить нашу сборную с замечательным выступлением. Хотелось, конечно, увидеть это вживую, но не вышло. Смотрел по телевизору, на телефоне. Я люблю футбол. Болею за «Барселону».

- Ранее ваш поединок с Александром Усиком уже переносили. Это как-то сказалось на вашей подготовке?

- Я нахожусь 10 месяцев в году в тренировочном лагере. Думаю, это был только плюс. Это помогло лучше подготовиться.

- Кто были ваши спарринг-партнеры?

- Было очень много разных боксеров, подбирали специально левшей. Естественно они не могли быть на сто процентов похожими на Сашу, но что-то похожее было.

- Как вы относитесь к тому, что в России большое количество людей поддерживают вашего оппонента Александра Усика?

- Очень приятно боксировать в России. Важно, что моя семья сможет посетить этот бой, в первую очередь моя мама. В прошлом мы пытались ей открыть визу в Штаты, но не вышло. Так что я рад, что бой будет в России. Люди говорят, что у меня есть какое-то преимущество, что бой будет в Москве. Я с этим не согласен. У нас много людей поддерживают Сашу. И мое отношение к нему — уважительное.

Александр Усик: «Если вы не отучились в школе, то вам и в университете делать нечего. Тоже самое касается любительского бокса и профессионального»

- Совсем недавно вы расстались со своим тренером Сергеем Ватаманюком. Это тактический ход или можно было это сделать чуть раньше?

- Наверное, расстаться с тренером можно было и раньше. Но всему свое время. Всевышний определяет наш путь, и если мы ему верим, то должны придерживаться этого пути.

- Какую роль играет тренер Анатолий Ломаченко в вашей жизни?

- Это очень близкий мне человек. Часто с ним общаюсь и прошу советов. Он помогает, но всегда говорит о том, что я уже взрослый и мне принимать окончательное решение.

- У вас замечательная любительская карьера — вы чемпион Европы, мира, Олимпийский чемпион. Насколько этот опыт помогает в профессиональной карьере?

- Любительская карьера очень мне помогла. Мой первый тренер взял меня в секцию, хотя остальные отказывались. Говорили, что я уже старик. Тренер привил мне любовь к боксу. Я считаю, что любительский бокс — сильнее профессионального. Если мы возьмем Олимпиаду в Рио, то некоторые профессиональные боксеры участвовали там, но никто не добился серьезных результатов. В общем, для меня любительский бокс — номер один, а профессиональный — номер два. Вообще, если вы не отучились в школе, то вам и в университете делать нечего. Тоже самое касается любительского бокса и профессионального. Ну, нужно закончить хотя бы девять классов. Школа должна присутствовать.

- Можете назвать ваших спарринг-партнеров в подготовке к бою с Гассиевым?

- Моими спарринг-партнерами были Кличко и Гвоздик. И еще ряд спортсменов, которых я не назову.

- Чувствуете ли вы поддержку от людей, которые живут в России?

- Когда я был на бое Мурата с Дортикосом в Сочи ко мне подходили его земляки и говорили, что поздравляют меня, что я вышел в финал. Да, они говорили, что будут болеть за своего, но также говорили, что, мол, ты тоже молодец. Знаете, вызывает чувство уважения, когда ты болеешь за своего, но ты не говоришь гадости про его оппонента. Не важно какую страну ты представляешь, какой город — если ты с уважением относишься к своему оппоненту, то поступаешь как человек. Ну, а если ты ведешь себя как поросенок, ты и есть поросенок.

- Почему вы провели так мало времени на ринге во время открытой тренировки в Москве?

- Нам сказали, что на тренировку выделено около 10-15 минут. Я просто решил побить рекорд по быстроте проведения открытой тренировки.

- Насколько предстоящий бой в Москве мотивирует вас?

- Меня беспокоит только то, чтобы такие бои еще чаще организовывались. Тогда, наверное, возрастет желание у молодых ребят заниматься этим видом спорта. В целом, меня вообще не беспокоит, что мы будем боксировать в Москве.